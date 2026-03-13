"Чекаю на тебе, зайчику". Філатов "забив стрілку" Лачену, той відповів. Публічний скандал триває

В ході пікіровки опоненти перейшли всі межі пристойності

Публічна суперечка між мером Дніпра Борисом Філатовим та відомим блогером та волонтером Ігорем Лаченковим (Лачен) набирає обертів. Очільник обласного центру у грубій формі запросив блогера на зустріч у своєму кабінеті у Дніпрі та отримав не менш грубу відповідь.

Конфлікт відбувається у соцмережах. Борис Філатов після низки образ в бік Лаченкова (зокрема й щодо його матері) пізно ввечері 12 березня запросив блогера на "інтелектуальну дуель".

Якщо ти такий духовитий, то підіймай свій з*д і я чекаю на тебе о 13-00 у понеділок, 16 березня у себе в кабінеті. Дніпро, Яворницького, 75. І ми з тобою в прямому ефірі поговоримо: про мародерів, рейдерство, твою матір, яка пограбувала ЮМЗ на користь росіян, твоє бронювання, про те, який ти "ферзь з ОП" … Чекаю на тебе, зайчику", — написав міський голова Дніпра

В дописі чимало образливих слів на адресу Лаченкова. Той швидко відповів, від зустрічі не відмовився, але запропонував провести її в центрі Києва.

Боря, ти мене вибач, я буду трохи зайнятий своїми блогерсько-зумерськими справами, я ж не ти міський голова прифронтового міста у якого багато часу на інтернет. Тож давай на 14:00 на Рейтарській, — написав блогер

Варто зазначити, що на відміну від Філатова Лаченков не вказав точне місце зустрічі. Натомість він натякнув, що мер Дніпра робив своє запрошення нібито під дією алкоголю.

Боря, закусуй, остання пляшка була зайвою, — написав він

Конфлікт між Філатовим та Лаченковим — що відомо

Обидва учасники суперечки не добирають слів і перейшли усі кордони. Як відомо, Лаченков та Філатов обидва з Дніпра, тому, можливо, знають один про одного трохи більше. Це не перша сварка між ними.

Борис Філатов

Обмінюватися публічними звинуваченнями з образами та у грубій формі опоненти почали після виходу інтерв'ю Філатова "Українській правді", в якому той, зокрема розповів про свої конфлікти у соцмережах. Серед інших згадували Ігоря Лаченкова, який неодноразово робив некомпліментарні заяви щодо Філатова.

Знаєте в чому проблема? Що оця зірковість, особливо в соцмережах, примара, тому що дуже легко всю цю так звану популярність або вплив втратити. І от я просто дивлюся зараз, яким шляхом іде Лачен. Він іде просто шляхом Джокера Романа Кравця. Він тільки, скажімо так, грає у вищій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я би хотів його попередити, що не потрібно цього робити, тому що репутацію втратити можна дуже швидко, – заявив Філатов

Також мер Дніпра розповідав про свої відносини з Банковою та про роль Геннадія Корбана, якого позбавили українського громадянства, і його сина у розподілі місцевого бюджету.

Невдовзі Лачен зробив допис, у якому назвав Філатова й Корбана "жалюгідними смішними мародерами", які нібито "віджали в покійних друзів майно". У відповідь Філатов не лише обізвав блогера, але й звинуватив у колабораціонізмі його матір.

Ігор Лаченков

Лаченков не лишився у боргу та відповів численними образами в бік міського голови Дніпра. Окремо він написав, що звинувачення його матері-судді із 25-річним стажем — є частиною інформаційної кампанії проти нього.

