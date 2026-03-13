Народилася в Харкові, а похована в Москві: як виглядає могила першої в СРСР приборкувачки левів

Після нападу левів просто на арені Бугримова перестала виступати

Ірина Бугримова — відома артистка цирку, яка прославила Україну на всю Європу, ставши першою в СРСР жінкою-приборкувачкою левів. Народилася вона у Харкові, але померла у Москві на 91-му році життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Ірини Бугримової та що про неї відомо. Ми дізналися, яким був її кар’єрний шлях.

Ірина Бугримова – чим запам’яталася артистка цирку

Легендарна артистка цирку Ірина Бугримова народилася 13 березня 1910 року у Харкові. Її сім’я не була пов’язана з цирком. Батько працював ветеринаром, а мати захоплювалася мистецтвом та музикою.

З дитинства Бугримова зростала у творчій атмосфері. Вже у сім років вона почала займатися музикою та відвідувала балетну студію при оперній антрепризі, яка сьогодні відома як Харківський національний театр опери та балету ім. Миколи Лисенка.

Ірина Бугримова стала першою в СРСР жінкою-приборкувачем левів

Окрім мистецтва, майбутня циркова зірка активно займалася спортом. У юності вона досягла серйозних успіхів: у 1927 році стала чемпіонкою Української РСР з штовхання ядра, а через рік перемогла на змаганнях з метання диска. У той же час Бугримова навчалася у Харківській торговельно-промисловій школі.

Ірина Бугримова прирекла 80 левів

У цирк вона прийшла наприкінці 1920-х років. Свою артистичну кар’єру Бугримова розпочала 1929 року з повітряного номера "Політ на санях з-під купола цирку", який виконувала разом із чоловіком Олександром Буслаєвим.

Але справжню популярність Бугримовій принесла робота із хижаками. Спочатку планувалося створити номер із леопардами, проте пізніше вона вирішила виступати з левами. Для цього їй подарували трьох левенят, яких вона назвала Гай, Юлій та Цезар. Оскільки готових методик дресирування левів практично не існувало, артистці доводилося розробляти власний підхід, покладаючись на спостереження, досвід та інтуїцію.

Ірина Бугримова була зіркою цирку зі своїми левами

Згодом Бугримова досягла величезного успіху і стала першою жінкою в СРСР, яка виступала на арені з групою левів. Її номери мали велику популярність у глядачів. Особливе враження справляли виступи "Лев у повітрі", "Лев на мотоциклі", "Крісло смерті" та "Лев на дроті".

Кожну виставу вона перетворювала на невелику виставу, де леви виконували складні та незвичайні трюки. За роки Бугримова приручила близько 80 хижих тварин.

Артистка багато гастролювала за кордоном та виступала у різних країнах, серед яких Іран, Польща, Чехословаччина, Болгарія, НДР, Мексика та Японія. Проте кар’єра дресирувальниці завершилася драматично. 1976 року під час гастролей у Львові хижаки різко збунтувалися та напали на неї прямо на арені. Помічники змогли відбити артистку від левів, але після цієї події Бугримова вирішила завершити кар’єру.

Ірина Бугримова перестала виступати після нападу звірів

Ірина після т ції події почала брати активну участь у суспільному житті. Жінка стала головою Ради ветеранів Російської державної циркової компанії, що входила до президії Центрального будинку працівників мистецтв і займалася діяльністю у Товариство захисту тварин.

Як виглядає могила Ірини Бугримової

Померла Ірина Бугримова 20 лютого 2001 від серцевого нападу, їй було 90 років. Поховали приборкувачку левів на Троєкурівському цвинтарі.

Як виглядала Ірина Бугримова перед смертю

Їй встановили пам’ятник із граніту, ліворуч на ньому вирізано велику декоративну деталь у вигляді завіси, як на сцені цирку. На фотографії Ірину зображено з левом, а на самій плиті вигравірувано напис: "Приборкувальниця левів".

Як виглядає могила Ірини Бугримової

В основі пам’ятника є невеликий майданчик, засипаний декоративною галькою. Поруч стоять вази із квітами.

