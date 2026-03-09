Загинув під час бойого завдання на Сході: що відомо про пілота Олександра Довгача

В понеділок, 9 березня, на Східному напрямку, загинув полковник Олександр Довгач. Він був Героєм України та командиром 39-ї бригади тактичної авіації.

Пілот виконав бойове завдання ціною власного життя. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

"На жаль, маємо ще одну болючу втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни. Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олександр Довгач був справжнім лідером і бойовим льотчиком. З перших днів повномасштабного вторгнення росіян бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів.

"Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний. Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", — наголошується в повідомленні.

Новина доповнюється…