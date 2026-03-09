Декрет 4 місяці, звільнення без причини і не тільки. Нардеп назвала підводні камені проєкту Трудового кодексу
Чіткої межі між "контролем за роботою" та "втручанням у приватне життя" немає
Новий проєкт Трудового кодексу викликав чимало питань через наявні у ньому положення про скорочення декретної відпустки до 4-х місяців, відеоспостереження на роботі тощо. "Телеграф" звернувся до нардепки з профільного комітету Ірини Никорак, аби зʼясувати, які нововведення плануються насправді.
Що треба знати:
- Декрет не зменшують до 4 місяців, але плануються зміни
- Проєкт Трудового кодексу потребує допрацювання
- Відеоспостереження на роботі — одне з найболючіших питань
Як зазначає члена Комітету з питань соціальної політики Никорак, проєкт нового Трудового кодексу № 14386, поданий Кабміном, був необхідністю. Адже наразі Україна живе за стандартами 1971 року, а вони вже давно не актуальні.
Навіщо подавали новий проєкт та чи буде скорочення прав найманих працівників
- Я безумовно поділяю занепокоєння щодо резонансу, який викликав урядовий проєкт № 14386. Трудовий кодекс — це своєрідна "економічна конституція", і будь-які зміни тут сприймаються як рух по мінному полю.
Никорак наголошує, що в цьому питанні важливо відкинути емоції та розібратися, де "страшилки", а де — реальний розрахунок Мінекономіки. Адже логіка міністерства зрозуміла: чинний КЗпП 1971 року — це музейний експонат. Він писався для планової економіки, де роботодавець був один — держава.
Головна мета № 14386:
- Дерегуляція — максимально спростити процедуру звільнення та найму, щоб стимулювати бізнес виходити з "тіні".
- Гнучкість — легалізація дистанційної роботи, фрілансу тощо. Це критично важливо для ринку праці у нинішніх реаліях.
- Євроінтеграція — приведення норм у відповідність до директив ЄС, хоча саме тут виникає найбільше суперечок щодо "соціального демпінгу".
Які "страшилки" медіа про Трудовий кодекс — міф
1. Декретна відпустка буде всього 4 місяці
Міф. Насправді йдеться про гармонізацію з європейською моделлю. Проєкт не "забирає" 3 роки відпустки по догляду за дитиною, але він заохочує швидше повернення до роботи через фінансові інструменти та можливість розділення відпустки між батьками. Скорочення до 4 місяців — це маніпуляція цифрами щодо обов'язкової оплачуваної післяпологової частини, а не загального права на догляд за дитиною.
Зауважимо, що в проєкті йдеться не про конкретне урізання декрету, а про окрему 4-місячну оплачувану відпустку для батьків.
2. Відеоспостереження та моніторинг пошти
Правда, але з нюансами. Проєкт № 14386 справді намагається легалізувати те, що де-факто вже існує. Йдеться про дозвіл роботодавцю контролювати роботу працівника за допомогою відеонагляду. Фактично майже кожен заклад і так має камери спостереження, які так чи інакше фіксують роботу.
При цьому є суттєвий ризик, адже чіткої межі між "контролем за роботою" та "втручанням у приватне життя" немає. Депутат каже, що цей пункт може стати головним полем битви у парламенті.
3. Скорочення прав працівників
Реальні загрози, на думку Никорак:
- Звільнення без причин: Пропонується розширити право роботодавця звільняти працівника "у зв'язку з втратою довіри" або "з економічних причин" без погодження з профспілками.
- Понаднормові: Збільшення ліміту понаднормових годин (зараз це 120 год на рік, пропонується 200+) за згодою сторін, що в наших реаліях часто перетворюється на примус.
"Вважаю, що документ у нинішньому вигляді є занадто ліберальним для роботодавця і занадто ризикованим для працівника. Ми не можемо будувати "ринкову економіку", просто викидаючи людей на вулицю без соціального захисту", — каже член Комітету.
Вона додає, що важливо попрацювати над:
- Балансом контролю. Чітке обмеження відеоспостереження (заборона в роздягальнях, зонах відпочинку тощо) та захист таємниці листування, якщо воно не стосується комерційної таємниці.
- Захистом. Жодного скорочення соціальних гарантій, зокрема, для жінок, матерів, ветеранів інших категорій.
- Роллю профспілок. Повернення їм права голосу при масових звільненнях.
"Безумовно та очевидно, що проєкт № 14386 потребує суттєвого доопрацювання до другого читання", — резюмувала Никорак.
