Ціни злетять мінімум на 15 грн? Як здорожчання нафти вплине на ринок в Україні

Чим довше вартість стрибатиме, тим більше негативних наслідків буде

На тлі зростання ціни на нафту є побоювання не тільки щодо підняття вартості пального, а й цін на продукти. Але насправді ситуація матиме більше негативних наслідків.

Що треба знати:

Підняття цін на нафту вплине на економіку Росії

Здорожчання товарів не відбудеться одразу після стрибків вартості нафти

Як розповів "Телеграфу" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, до підняття цін на бензин, дизель чи продукти саме через ситуацію з нафтою ще далеко. Адже наразі здорожчання нафти впливає безпосередньо на країни, які її продають.

"Російська Федерація отримує величезний фінансовий ресурс додатковий, який дасть їй можливість воювати. Оце найбільш небезпечно. Часто ми говорили, що економіка Росії ляже та примусить Путіна почати вести перемовини вже більш свідомо десь навесні. Всі прогнозували, що тоді ціни на нафту РФ умовно будуть по 35-36 доларів за барель", — пояснює експерт.

Зараз же, за словами Пендзина, Кремль продає нафту умовно за 85 долари за барель. Ось це тягне за собою неабиякі наслідки. Тут слід розуміти, що наразі коливання ціни нафти не можуть сильно вплинути на ринок, але все залежить від тривалості. Тобто чим довше ринок нафти буде не стабільним, тим більше негативних наслідків буде.

Олег Пенздин

Скільки часу треба, аби бензин та продукти почали дорожчати

Експерт каже, що наразі підняття цін на заправках прямо не пов'язано з цінами на нафту. Адже фактично АЗС продають старі запаси, які закупались ще за старою вартістю.

"Цим займаються в Антимонопольному комітеті. Зараз ми будемо мати цінове плато, тому що ті нафтопродукти, що приходять вже вироблені з дорожчої, не дорогої, а дорожчої нафти, вони якраз відповідають тій ціновій пропозиції, що є сьогодні на заправках", — каже Пендзин.

Він додає: якщо ціна на нафту буде там умовно 110 доларів за барель достатньо довгий період, то це як мінімум ще 15 грн плюс до ціни на заправках. Після цього поступово почнуть рости ціни на продукти та товари в магазинах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США офіційно дозволили Індії 30 днів купувати підсанкційну російську нафту через війну на Близькому Сході. Це не лише є фактичним послабленням санкцій проти Росії, але й небезпечним прецедентом.