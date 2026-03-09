Україна отримала всього 600 ракет Patriot? Експерти пояснили ситуацію

За зиму противник використав для ударів по Україні понад 700 ракет

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин розповів The New York Times, що за чотири роки війни Росії проти України Київ отримав лише близько 600 сучасних ракет Patriot. Водночас лише за перші дні війни країни Близького Сходу використали понад 800 цих ракет. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та керівник навчального департаменту Академії "Дронаріум" Дмитро Следюк пояснили "Телеграфу", з чим пов'язаний дефіцит ракет, який може загостритися з початком війни на Близькому Сході.

Що треба знати:

MIM-104 Patriot — це передовий американський ЗРК, призначений для протиповітряної та протиракетної оборони

Основними постачальниками комплексів та ракет Patriot для України є Німеччина, США, Нідерланди та Румунія

Українські військові застосовують нестандартні підходи, щоб прикрити якомога більше міст та об'єктів, маючи невелику кількість засобів

Patriot/Mark Holloway від Beatty, Nevada, USA

Чому неможливо просто купити достатню кількість ЗРК Patriot

Як пояснив Следюк, партнери не можуть купити для України більше Patriot перш за все тому, що ці комплекси існують в дуже обмеженій кількості. Їх виробництво займає багато часу, потрібні унікальні комплектуючі.

Їх, частіше за всього, роблять на замовлення. І тому купити їх просто так, ну, фізично неможливо. Тим паче, що там багато таких чутливих технологій і продавати такі комплекси, ну, умовно кажучи, направо і наліво, неможливо Дмитро Следюк

Дмитро Следюк

Крім того, ракети для Patriot дуже дорогі. За словами керівника навчального департаменту Академії "Дронаріум" один заряд ракетної установки Patriot коштує мільйони доларів. Тому використовувати їх має сенс тільки проти балістичних ракет та прикривати важливі об'єкти. Наприклад, атомні станції.

Щоб збити одну балістичну ракету, зазвичай одної ракети Patriot недостатньо. Для успішного збиття необхідно дві-три.

Скільки ракет до Patriot отримала та використала Україна

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андріус Кубіліус заявив, що протягом зими, за чотири місяці Україна використала 700 ракет Patriot. Водночас Дмитро Литвин, каже, що 600. Следюк зазначає, що цю інформацію перевірити неможливо.

Як пояснив "Телеграфу" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, різниця в цифрах може бути пов'язана з тим, що могло йтися про різні модифікації ракет Patriot PAC-2 та PAC-3.

Зенітна ракета PAC-3 комплексу Patriot

Це різні покоління ракет для ЗРК Patriot. PAC-2 (GEM+) використовує осколково-фугасну боєголовку (до 160 км) проти літаків/крилатих ракет, а PAC-3 (CRI/MSE) працює за принципом прямого влучання для знищення балістичних цілей.

Юрій Ігнат

Балістичні ракети, якими Росія атакує Україну, це "Іскандер-М" (та їх північнокорейські аналоги KN-23). Також застосовуються аеробалістичні ракети "Кинджал", Х-22, протикорабельні "Циркон" та "Онікс".

Протягом трьох зимових місяців Повітряні Сили відбили 14 масованих комбінованих атак

За даними Повітряних сил України, за чотири роки повномасштабної війни, станом на 24 лютого 2026 року, силами ППО було збито:

86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал"

13 крилатих ракет Х-22/Х-32

12 протикорабельних ракет "Онікс"

274 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"

11 протикорабельних ракет "Циркон"

Якщо, як зазначив Дмитро Следюк, для збиття кожної з цих майже 400 ракет потрібно було до трьох ракет Patriot, то можна вирахувати, що з початку повномасштабної війни Україна використала до 1200-1300 таких ракет. Враховуючи те, що не всі могли вразити ціль.

За словами Ігната, Україна продовжує відчувати критичний дефіцит ракет для ППО. Це не раз підтверджував і президент України Володимир Зеленський.

Представник Повітряних сил ЗСУ додав, що наші Сили ППО раціонально використовують наявні ракети, застосовуючи нестандартні підходи в бойовій роботі. Військові намагаються прикрити якомога більше міст та об'єктів, маючи невелику кількість засобів. Ракети для ЗРК Patriot виробляють США та деякі інші країни.

Ми залежимо від партнерів (у питанні поставок ракет, — ред.). І Україна, враховуючи, Близький Схід, не повинна опинитися на другому чи третьому плані, Юрій Ігнат

