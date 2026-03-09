Міндіч подав до суду на нардепа. Чому та хто "насолив" бізнесмену

Наразі фігурант операції "Мідас" перебуває за кордоном

Бізнесмен-втікач Тимур Міндіч подав позов до суду на нардепа партії "Голос" Ярослава Железняка. Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомив депутат, опублікувавши відповідний скриншот. За його словами, звернувся позивач до Печерського суду Києва.

Враховуючи те, що наразі Міндіч перебуває за кордоном та є фігурантом гучної кримінальної справи щодо розкрадання грошей в енергетиці, у Железняка виникло питання: чи збирається фігурант відвідати засідання особисто.

"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва? Як раз з САП проведе очну дискусію на тему застави", — йдеться у повідомленні.

Позов Міндіча на Железняка

Зауважимо, що саме стало прецедентом для подання позову проти Железняка невідомо.

Що відомо про Міндіча

Міндіч Тимур Михайлович — український бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". Він фігурант розслідування НАБУ з розкрадання державних коштів.

У ЗМІ часто називали Міндіча "другом" президента Володимира Зеленського, одним із співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента. Однак він також має зв’язки з Ігорем Коломойським. Це підтверджує те, що у травні 2019 року, коли Коломойський повернувся до України з Ізраїлю, його супроводжували депутат від партії "Відродження" Андрія Шипка та співвласник "95-го кварталу" Тимур Міндіч.

Тимур Міндіч. Фото: відкриті джерела

Бізнесмен фігурує у справі "Мідас", одному з найгучніших антикорупційних розслідувань останніх років в Україні, в рамках якого розслідуються звинувачення у великому шахрайстві та зловживаннях в енергетичному секторі, а також можливий вплив на високопосадовців. Розслідування ведеться Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

