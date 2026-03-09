Кліщів приваблює те, що є майже у кожної людини: дослідження вчених це підтверджує

Про це треба знати перед прогулянкою

Сезон кліщів скоро почнеться, і вони з'являться не тільки в лісі. Вчені помітили, що певні речі, які є майже у кожного, можуть привертати цих паразитів.

Вчені кажуть, що паразити реагують на різні сигнали. Наприклад, вони відчувають тепло і вуглекислий газ, що виділяє людина чи тварина. Для цього у кліщів є спеціальні сенсорні органи на лапах, як написали в "zielona.interia".

Крім того, дослідження показують, що кліщів може приваблювати і електромагнітне випромінювання.

"Лугові та звичайні кліщі віддають перевагу електромагнітному полю з частотою 900 МГц – такому ж, як у мобільних телефонах, – пише вчений Адам Збирит і додає: "Тому теоретично ходити луками зі смартфоном недоцільно. Хоча деякі дослідники сумніваються в цих результатах".

Кліщ на руці. Фото: відкриті джерела

Дослідження в Польщі та Словаччині показали, що при частоті 900 МГц кліщі йшли до випромінювання, а при 5000 МГц ховалися в захищеній частині. Це означає, що мобільні телефони і Wi-Fi можуть впливати на їхню поведінку, хоча остаточно сказати, що це небезпечно, поки не можна.

Пояснимо, що найчастіше кліщі зустрічаються в лісах, на папороті та лісових рослинах, але вони можуть з’являтися й на присадибних ділянках, у скверах та поблизу будинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вберегтись від кліщів та що робити, якщо він вже почепився.