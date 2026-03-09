Трамп допомагає Росії? Що насправді приховує рішення щодо нафти для Індії

Політолог розповів, що може зробити Україна зі свого боку

Дозвіл США купувати Індії російську нафту фактично в обхід санкціям — це спроба президента Дональда Трампа витіснити з ринку Китай. Адже Білий дім намагається виконати зобов'язання перед Нью-Делі.

Що треба знати:

Україна має робити максиму, аби унеможливлювати експорт російської нафти

США хочуть контролювати нафтові потоки Ірану

Білий дім взяв на себе зобов'язання зі страхування перевезень через Перську затоку

Про це "Телеграфу" розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, оцінювати ці ризики в контексті України ще зарано. Адже США пообіцяли тимчасове послаблення на 30 дні.

"Це власні інтереси США. Вони думали швидко розправитись з Іраном, але не вийшло. При цьому забов'язання перед Індією у них залишились, Штати прагнуть їх виконати", — каже експерт.

За його словами, основна мета Вашингтона — щоб нафта не потрапила в Китай. США доклали максимум зусиль, аби витіснити Росію з ринку, тепер намагаються теж зробити й з Пекіном. Фактично дозвіл Індії купувати нафту попри санкції — це те, на що Україна не може вплинути.

Чи дійсно США роблять крок до послаблення санкцій проти Росії

Загородній каже, що остаточної відповіді на це питання наразі не може дати майже ніхто. Але все залежить від того, на скільки затягнеться війна і наскільки Штати зможуть звільнити Перську протоку.

"Як тільки піде нафта з Перської протоки і США візьмуть під контроль нафту Ірану, я вас запевняю, в Індії одразу не буде російської нафти. Це тимчасове послаблення, для того, щоб американці виконали свої зобов'язання перед Індією", — наголошує політолог.

Він прогнозує, що активні військові дії на Близькому Сході триватимуть десь тиждень, а потім Вашингтон зробить конкретні кроки, аби налагодити експорт нафти. Штати вже взяли на себе зобов'язання по страхуванню ризиків, для цього вони ймовірніше використають військові конвої.

"Стратегічно у Трампа залишається та сама мета, яку він оголосив — отримати контроль над нафтовими потоками світу, знищити ядерну програму Ірану", — пояснює Загородній.

Політолог додає, що зі свого боку Україна повинна зробити все для того, щоб в інших країн не було можливості взагалі експортувати нафту з Росії. Цьому допоможуть удари по нафтопроводах, по портах Новоросійська.

