Україна випробує ракету швидшу за "Іскандер". Головне з інтервʼю конструктора FirePoint Штілермана

Компанія розробила дешевший аналог ATACMS

Головний конструктор збройової компанії FirePoint Денис Штілерман заявив, що Україна готується до завдання удару вітчизняною балістичною ракетою FP-7 по Росії. Серійне виробництво цієї зброї вже налагодили.

Про це розповів Штілерман в інтерв'ю Армія Медіа. "Телеграф" зібрав його головні заяви.

Головні тези Штілермана:

Балістичну ракету FP-7 скоро випробовуватимуть "на сусідах".

Компанія зробила клон ракети С-300 для вже існуючих пускових установок, щоб після інтеграції з радарами (це складний процес) створити протибалістичний щит – проєкт "Фрейя". Ці ракети виходять дешевшими за оригінальні С-300 через спрощення та застосування нових технологій виробництва.

FP-7 може стати як дешевим аналогом ATACMS. Ця ракета має дальність до 300 км. Її бойову частину можна збільшити, але ракета коштуватиме в 2,5 рази дешевше за ATACMS.

Ракета FP-7

Готові виготовити FP-7 стільки, скільки замовлять. Ця ракета не має "пляшкової шийки" у виробництві, на відміну від "Фламінго", де є проблема з двигуном, яка зараз вирішується.

Пускові установки повинні виглядати як звичайні вантажівки, щоб їх було неможливо відстежити у потоці авто.

Бойові застосування FP-7 мають розпочатися до початку літа.

Ракета FP-7, характеристика. Фото: NV

Далекобійна балістика FP-9 потрібна, щоб бити по Москві — на російську верхівку удари по провінції враження не справляють. Випробування цієї ракети повинні стартувати на початку літа. Нині доробляють двигун. Дальність ракети – до 800 км.

— на російську верхівку удари по провінції враження не справляють. Випробування цієї ракети повинні стартувати на початку літа. Нині доробляють двигун. Дальність ракети – до 800 км. FP-9 буде складно перехопити – швидкість Іскандер-М 800 м/с, а у FP-9 буде 1200 м/с.

Денис Штілерман

25% ракет повинні пробивати московську ППО і потрапляти в ціль. Крилаті ракети та дрони до об'єктів у Москві долетіти не можуть.

FP-5 "Фламінго" може летіти по рельєфу, навіть при висоті польоту до 40 метрів її важко перехопити.

Дрони FP-1 постійно вдосконалюються. Зараз, наприклад, тестується політ з орієнтацією за допомогою нічних камер та без використання GPS.

Дрон FP-1. Фото: відкриті джерела

Наразі виготовляється 200 дронів FP-1/2 на день. Спокійно можна збільшити виробництво у 2-3 рази.

Спокійно можна збільшити виробництво у 2-3 рази. Виробництво Fire Point розосереджено по різних регіонах на 50 об'єктах загальною площею 200 тисяч кв.м. Прильоти неминучі, але приліт, про який говорив Зеленський — випадковий, цілилися в сусідній об'єкт. Усі виробничі лінії як мінімум продубльовані. Є резервні потужності, на які можна перейти.

