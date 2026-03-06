Угорській спортсменці надійшли смертельні погрози: Будапешт звинувачує Україну

Читайте уважно, Панно.

Завтра ви повинні програти матч Ангеліні, інакше ми нападемо на вашу матір та бабусю. У нас є дві групи в режимі очікування біля угорського кордону, готові до бою в разі потреби, і ми негайно відправимо їх до будинку вашої матері, щоб викрасти її, поки вона не поверне гроші, які ми втратили через вашу непокору.

Ми знаємо про вашу родину і про вас все: де живе ваша мати й бабуся, де живете ви й ваші брати та сестри. У нас є адреси, номери телефонів і навіть марка вашої машини.

Подумайте про це сьогодні ввечері та думайте про це у кожному розіграші гри. Від вас залежить, програєте ви, чи ми перетворимо ваше життя на пекло.

Завтра ви програєте, або ми надішлемо за вашою родиною найкращих солдатів. Нас більше нічого не турбує.