Угорській спортсменці надійшли смертельні погрози: Будапешт звинувачує Україну
Між Україною та Угорщиною спалахнув черговий скандал на тлі погіршення відносин
Угорська тенісистка Панна Удварді (№95 WTA) попросила захисту у угорської влади. Річ у тому, що перед матчем з українкою Ангеліною Калініною (№189 WTA) у Туреччині Панна отримала погрози від "групи недоброзичливців".
Що потрібно знати
- Тенісистка Удварді повідомила про погрози перед матчем із Калініною
- Спортсменка поскаржилася угорській владі
- Сіярто звинувачує у всьому українців
Про це повідомляє index. За інформацією джерела, Панні надійшов лист, у якому йшлося про те, що їй потрібно програти українці. Інакше дві "групи солдатів" викрадуть її найближчих родичів.
Читайте уважно, Панно.
Завтра ви повинні програти матч Ангеліні, інакше ми нападемо на вашу матір та бабусю. У нас є дві групи в режимі очікування біля угорського кордону, готові до бою в разі потреби, і ми негайно відправимо їх до будинку вашої матері, щоб викрасти її, поки вона не поверне гроші, які ми втратили через вашу непокору.
Ми знаємо про вашу родину і про вас все: де живе ваша мати й бабуся, де живете ви й ваші брати та сестри. У нас є адреси, номери телефонів і навіть марка вашої машини.
Подумайте про це сьогодні ввечері та думайте про це у кожному розіграші гри. Від вас залежить, програєте ви, чи ми перетворимо ваше життя на пекло.
Завтра ви програєте, або ми надішлемо за вашою родиною найкращих солдатів. Нас більше нічого не турбує.
Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував на ситуацію, звинувативши у всьому українців. Угорській тенісистці забезпечили додаткову охорону у Туреччині, а її матч пройшов без уболівальників.
"Схоже, ми набули період відкритих загроз і шантажу, українці показали свою силу. Шкода, що ми дійшли до цього.
Додамо, що Калініна з рахунком 7:6 (3), 7:5 перемогла Удварді та пройшла у півфінал на турнірі WTA 125 в Анталії.
Нагадаємо, конфлікт Києва та Будапешта загострився після того, як в Угорщині затримали машини "Ощадбанку" з інкасаторами. У затриманих автомобілях було 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.