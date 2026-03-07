Паралімпіада-2026: українці виграли усі медалі у біатлоні

Потрійний подіум від України на Іграх

У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбулися чоловічі спринтерські перегони з біатлону серед атлетів з порушеннями зору. Українці Олександр Казік, Ярослав Решетинський та Анатолій Ковалевський зайняли весь п’єдестал пошани.

Що потрібно знати

Казік, Решетинський та Ковалевський здобули всі медалі у спринті

Олександр став дворазовим паралімпійським чемпіоном

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Казік виграв "золото", Решетинський — "срібло", а Ковалевський — "бронзу". Про це повідомляє "Телеграф". Усі троє пройшли вогневі рубежі без промахів.

На рахунку Казіка 5 медалей олімпійського рівня, включаючи "золото" Ігор у Китаї (індивідуальні перегони). Решетинський уперше виграв олімпійську медаль. Ковалевський вп’яте став олімпійським призером, включаючи перемоги в Сочі (гонка на 15 км) та тріумф у Пекіні (лижна естафета).

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 проходить перший медальний день. Українці боролись за нагороди у біатлоні одразу у кількох класах. Тарас Радь приніс Україні перше "золото" на Іграх. Крім того, "золото" виборола Олександра Кононова, а "бронзу" здобула Людмила Ляшенко.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.