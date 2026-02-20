Ви можете переплатити понад 100 грн: ціни на популярну каву в "АТБ" та "Сільпо"

Вигода точно є

Ціни на улюблені продукти можуть значно відрізнятись в мережі супермаркетів. У деяких магазинах його можна купити майже вдвічі дешевше, а в інших — доведеться переплатити.

"Телеграф" дізнався, що популярний напій Jacobs Caramel Latte продається в "АТБ" значно дешевше, аніж в "Сільпо". Різниця в ціні складає понад 100 гривень.

У "АТБ" пачка коштує 160,90 гривень, але зараз діє акційна пропозиція зі знижкою 36%, яка діятиме до 24 лютого. Це означає, що купити каву можна ще дешевше, ніж за основною ціною.

Ціна на каву. Фото: "АТБ"

Тоді як у "Сільпо" за ту саму пачку доведеться віддати 264 гривень без будь-яких знижок. Різниця у вартості між мережами становить 103,1 гривні, що робить покупку в "АТБ" значно вигіднішою для тих, хто хоче заощадити.

Вартість кави у магазині. Фото: "Сільпо"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" обвалились ціни на популярний шоколад. Його можна купити майже за пів ціни. Акція триватиме до 24 лютого, тож українцям варто поспішити.

Крім того, ми також повідомляли про те, що і в "Сільпо" є період вигідних знижок на продукти. Там знизились ціни на яйця.