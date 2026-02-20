Взимку не впізнати одне з найпопулярніших місць відпочинку в Харкові: ось як воно виглядає у лютому (фото)

Місце схоже на холодну пустелю

Популярна серед харків’ян Безлюдівка, яка влітку нагадує справжній вулик через натовпи відпочивальників, зараз завмерла у крижаній тиші. Знайомі локації перетворилися на пустельні зимові пейзажі, де замість дитячого сміху та шуму води панує цілковитий спокій.

На свіжих світлинах, які опублікували у мережі, видно, що на цьому місці майже не ходять люди. Допис опублікували у місцевих телеграм-каналах.

Там, де ще нещодавно хлюпали хвилі, тепер розкинулося безкрає поле білого льоду. Візитівка місцевих пляжів — дерев’яні гойдалки, що стоять прямо у воді — сьогодні міцно скуті кригою. Вони виглядають немов застигла декорація до зимової казки, самотньо чекаючи на перше весняне тепло.

Берегова лінія також змінилася до невпізнаваності. Пісок, перемішаний зі снігом та замерзлою водою, утворив на березі незвичні рельєфи, схожі на застиглі морські хвилі. Літні будиночки та кафе стоять зачиненими, а про присутність людей нагадує хіба що поодинокий жовтий намет на льоду — ймовірно, там облаштувалися любителі зимової риболовлі.

Безлюдівка у Харківській області

Попри те, що зараз Безлюдівка виглядає як справжня північна пустеля — цей стан тимчасовий. За кілька місяців природа прокинеться, лід розтане, і на берегах знову з’являться перші компанії на шашлики. А поки що у харків’ян є унікальна можливість побачити улюблене місце відпочинку в його рідкісному, мовчазному та величному зимовому образі.

Харків

