Це не перша її робота: що відомо про художницю, яка створила шолом для Гераскевича

Щиро кажучи, вся Олімпіада здається мені якоюсь нереальною. Тому що Олімпіада завжди була про мир… коли весь світ об’єднувався.

Світ просто не хоче бачити правди про те, що тут відбувається. Вони не розуміють, чому ми не капітулюємо, чому ми не здаємось.

Кожна пара очей… могла б бачити цей світ прямо зараз, могла б боротися за власні медалі, могла б стояти на своїх власних п’єдесталах.