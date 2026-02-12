Це не перша її робота: що відомо про художницю, яка створила шолом для Гераскевича
Художниця назвала свою роботу "викликом" для світу
"Шолом пам’яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича наробив галасу на Олімпійських іграх в Італії. Українського спортсмена дискваліфікували перед офіційними стартами.
Що потрібно знати
- Гераскевич виступив на Іграх на тренуваннях у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів українських спортсменів
- МОК заборонив Владиславу змагатися у "шоломі пам’яті" та дискваліфікував українця
- "Шолом пам’яті" створила київська художниця
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Шолом пам’яті" створила 52-річна київська художниця Ірина Проць. Про це повідомляє reuters.
Проць розповіла, що Гераскевич, з яким вона знайома змалку, попросив її прикрасити його шолом для Ігор в Італії. Ірина нанесла на елемент екіпірування скелетоніста зображення 20 українських атлетів, яких вбила Росія після початку повномасштабного вторгнення. Художниця описала дизайн як "виклик", покликаний показати світові реальність війни.
Щиро кажучи, вся Олімпіада здається мені якоюсь нереальною. Тому що Олімпіада завжди була про мир… коли весь світ об’єднувався.
Світ просто не хоче бачити правди про те, що тут відбувається. Вони не розуміють, чому ми не капітулюємо, чому ми не здаємось.
Кожна пара очей… могла б бачити цей світ прямо зараз, могла б боротися за власні медалі, могла б стояти на своїх власних п’єдесталах.
"Шолом пам'яті" – не перша робота художниці, яку вона створила для Гераскевича. Саме вона розписала шолом "No War in Ukraine", який Владислав продемонстрував на Олімпіаді-2022 за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".
МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому, українець відмовився.
На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.