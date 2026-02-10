Український спортсмен порушив "політичну заборону" на Олімпіаді (фото)

Скандал зі "шоломом пам’яті" на Іграх набирає обертів

У вівторок, 10 лютого, український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на чергове тренування на олімпійській трасі у "шоломі пам’яті". Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому виступати в цьому екіпіруванні.

Що потрібно знати

Гераскевич вийшов на тренування 10 лютого у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів спортсменів

МОК напередодні заборонив Владиславу змагатися у "шоломі пам’яті"

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Про це повідомляє "Суспільне Спорт". На свіжому знімку видно, як Владислав вийшов на олімпійську трасу в шоломі, де зображені вбиті Росією українські спортсмени. 10 лютого на Іграх у скелетоні пройдуть 3-тє та 4-те тренування.

9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. До речі, українець на них показав 5-й та 3-й час. Битву за медалі скелетоніст розпочинає 12 лютого. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань". МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку.

Шолом Владислава Гераскевича на Олімпіаді 2026/Фото: Getty Images

Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.