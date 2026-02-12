Такі витяжки вже не ставлять: яке рішення для кухні буде найкращим

Ви отримаєте чисте повітря і не будете дихати шкідливими парами

Традиційні кухонні витяжки поступово стають антитрендом. У сучасних європейських оселях їх замінюють технологічніші рішення, які забезпечують тишу та кращу естетику інтер’єру.

"Телеграф" розповість, чим можна замінити старі витяжки. Яке рішення буде кращим?

Класичний громіздкий короб над варильною поверхнею все частіше сприймається як джерело зайвого шуму та візуального шуму. Окрім гучного гулу двигуна, користувачі скаржаться на постійну необхідність чищення жирових фільтрів та накопичення липкого нальоту всередині пристрою.

Витяжка на кухні

На зміну застарілим моделям прийшли два основні рішення, які зараз активно інтегрують у сучасні дизайн-проєкти в Європі.

Система з виносним мотором

Замість того, щоб тримати двигун прямо над головою, його виносять за межі кухні. У зоні готування залишається лише стильна повітрозабірна панель, а сам вентилятор монтують у:

технічному приміщенні або коморі;

на горищі;

на заскленій лоджії або навіть на даху будинку.

Це дозволяє позбутися вібрацій та шуму — під час готування чути лише легкий рух повітря, а не ревіння мотора.

Витяжка на кухні

Централізована вентиляція з рекуперацією

У країнах Північної Європи дедалі частіше відмовляються від локальних витяжок на користь загальнобудинкової системи вентиляції. У такому разі над плитою встановлюється лише декоративний забірник, підключений до загального каналу посиленого відведення повітря.

Аби така система працювала ефективно, важливо забезпечити правильний монтаж — використовувати широкі повітроводи з мінімальною кількістю поворотів та якісну шумоізоляцію каналів.

Раніше "Телеграф" писав, чим можна замінити лосось.