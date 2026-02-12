"Гідність важливіша за медалі": відомі українці відреагували на скандал з Гераскевичем та МОК

В Україні звучать різкі заяви на адресу МОК

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікував Міжнародний олімпійський комітет на зимових Олімпійських Іграх-2026 через використання "шолому пам'яті".

Що потрібно знати:

Спортсмен заявив, що не вважає це порушенням правил і не шкодує про своє рішення

Шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів планують виставити на аукціон

Українські громадські діячі, журналісти, політики та НОК України публічно підтримали атлета

В коментарі "Суспільне Спорт", Гераскевич зазначив, що не вважає це порушенням. Він розповів, що у МОК пропонували показати шолом на старті та в мікс-зоні після змагання, але не їхати в ньому трасу.

Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх Владислав Гераскевич, скелетоніст

Гераскевич також акцентував, що не жалкує про свій вчинок, а шолом пізніше виставлять на аукціон для збору коштів для України. "Чи жалкую про те, що зробив? Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх", – сказав Гераскевич.

Українці підтримали Гераскевича. Журналістка Олена Курбанова зазначила, що цим вчинком він тільки додав поваги і заплатив за це чотирма роками підготовки: "Той випадок, коли Україна важливіше за Олімпіаду".

Допис Олени Курбанової

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко назвав рішення заангажованим та ганебним, і дивується тому, що українська команда на Олімпіаді продовжує виступи: "Як громадянин та українець я не розумію, ЯК можна продовжувати свої виступи та ЧОМУ досі наша команда на чолі з ОК України не влаштувала демарш. Тому що це не лише честь Владислава. Це наступ на честь кожного українця, який сплачує непомірну ціну за саме право виступати на Олімпіаді під українським прапором".

Допис Петра Андрющенка

Блогер Ігор Лаченков (Лачен) вважає, що "Гераскевич зробив для памʼяті спортсменів більше, ніж нок, та інші спортсмени разом взяті".

Допис Лачена

Історик Євген Шатілов наголосив, що Гераскевич пішов на сміливий крок, адже його результат міг би бути феноменальним. "Це зайвий раз показує вагу рішення, який він прийняв. Бо можна протестувати, коли ти аутсайдер у своїй дисципліні і ставки для тебе не такі високі. Інша історія — коли ти серед найсильніших. Хочеться, щоб ця історія запамʼяталася не просто цим гідним виступом, а усвідомленням, що Влад втратив. Тільки розуміючи цю трагедію, бачив усю велич вчинку Гераскевича", — пише він.

Допис Євгена Шатілова

Телеведучий та громадський діяч Сергій Притула висловився коротко, але влучно, порівнявши МОК із секс-працівницями.

Допис Сергія Притули

Підтримав Гераскевича і нардеп Богдан Яременко: "В такий час живемо — вбивці і педофіли відповідають правилам і прийнятні МОК більше, ніж їхні жертви. Навіщо потрібні правила, які не дозволяють робити те, що правильно і морально? Як можна довіряти організаціям, які керуються такими правилами, а не здоровим глуздом".

Допис Богдана Яременка

ФК "Локомотив" Київ також відреагували на заборону МОК. В клубі наголосили, що відчули "російський мир на собі"."Сьогодні спорт змушують мовчати про війну. Міжнародні організації не просто розглядають повернення росіян у світовий футбол, а й забороняють українським олімпійцям вшановувати загиблих спортсменів. Та якщо пам’ять про полеглих — це порушення правил, тоді мовчання про їхніх убивць — це співучасть", — йдеться у відео.

В мережі вже з'являються карикатури, які підкреслюють ницість вчинку МОК щодо Гераскевича та України.

Карикатура про МОК та шолом Гераскевича

Письменник та журналіст Богдан Логвиненко наголосив, що вчинок Владислава Гераскевича не зрозуміють "у тій частині світу, де гідність є нічим, порожнім словом".

"Якщо ви стежите за міжнародним контекстом — уважно придивіться, звідки зараз лунатиме підтримка, а звідки — засудження чи знецінення. В суспільствах без гідності відмова від потенційної медалі виглядає як абсурд. Саме тому вони й стають фундаментом для своїх тираній", — пише він.

Допис Богдана Логвиненка

Що кажуть в Національному олімпійському комітеті України

Президент Національного олімпійського комітету України та ексміністр Вадим Гутцайт підтримав Гераскевича. Він зазначив, що пам'ять — цінніша за будь-які медалі й правила

Владе, вся країна з тобою. Це був твій свідомий і принциповий вибір — ми його підтримуємо. Бо йдеться про памʼять та шану до українських спортсменів, чиї життя забрала росія! Протягом цих днів ми зверталися, переконували, аргументували, просили Міжнародний олімпійський комітет дозволити Владиславу стартувати в шоломі памʼяті. На жаль, нас не почули. Владислава не допустили до старту. Владе, ти показав характер справжнього українця. Памʼять неможливо дискваліфікувати Вадим Гутцайт, президент Національного олімпійського комітету України

Раніше "Телеграф" розповідав, що на "шоломі пам'яті" зображені загиблі через Росію спортсмени. Серед них і ті, хто загинув на фронті, і ті, в кого забрала життя Росія обстрілами.