Олімпіада-2026: розклад та результати українців 12 лютого (оновлюється)

У битву за медалі вступає скелетоніст Гераскевич

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться шостий ігровий день. Українці виступатимуть у чотирьох видах спорту.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 3 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Українці боротимуться за медалі у гірських лижах, лижних перегонах та санному спорті. Крім того, у битву за медалі вступає скелетоніст Владислав Гераскевич. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 12 лютого (оновлюється)

10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1). Владислав Гераскевич

12:08. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2). Владислав Гераскевич

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки. Анастасія Шепіленко

14.00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дар’я Мигаль

19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета. Збірна України

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.