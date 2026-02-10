Україні на Олімпіаді заборонили вшанувати пам’ять убитих Росією спортсменів: у скандал втрутився Зеленський

На Іграх спалахнув великий скандал

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що йому заборонили виступати на Олімпійських іграх-2026 у шоломі із зображенням загиблих українських спортсменів. Саме Гераскевич був прапороносцем Синьо-жовтих на церемонії відкриття Олімпіади в Італії.

Що потрібно знати

Гераскевич на тренуванні виступив у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів спортсменів

МОК заборонив Владиславу змагатися у цьому шоломі

Зеленський подякував скелетоністу за позицію

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Гераскевич залишив у своєму мікроблозі в соцмережі Х. Владислав також порівняв ситуацію з 2022 роком, коли Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не карав його за акцію проти війни. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ до України Владислав після прокату у Пекіні вийшов із плакатом: "Ні війні в Україні". Спортсмен боротиметься з МОК, щоб виступати на Іграх саме у цьому шоломі.

Чотири роки тому на Олімпійських іграх 2022 року. На жаль, за ці роки заклик до миру став ще більш актуальним. Також за ці чотири роки МОК кардинально помінявся. Тоді в тій акції вони побачили заклик до миру і не застосували проти мене жодних санкцій. Наразі, на Олімпіаді, ми вже бачимо велику кількість російських прапорів на трибунах, на шоломі одного зі спортсменів – і для МОК це не порушення. Проте порушення було виявлено у "шоломі пам’яті", присвяченому членам української спортивної родини, які загинули після останніх Олімпійських ігор. Правда на нашому боці. Я сподіваюся на справедливе остаточне рішення МОК. Владислав Гераскевич

Рішення, що просто розбиває мені серце. Почуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху, не дозволяючи їм бути удостоєними честі на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть ступити. Попри прецеденти в сучасну епоху та в минулому, коли МОК дозволяв подібні вшанування, цього разу вони вирішили встановити особливі правила саме для України. Ми готуємо офіційний запит до МОК і боротимемося за право виступати саме у цьому шоломі. Владислав Гераскевич

На ситуацію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Гераскевичу за позицію.

Національний олімпійський комітет вважає, що шолом не порушує правила МОК.

Зазначимо, Гераскевич виступив у цьому шоломі під час офіційних тренувань. До речі, українець на них показав 5-й та 3-й час. Битву за медалі скелетоніст розпочинає 12 лютого. На шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто.

Шолом Владислава Гераскевича на Олімпіаді 2026/Фото: Getty Images

На Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.