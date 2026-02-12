Доживає останні дні: як виглядає Капустин Яр, звідки росіяни запускають "Орєшнік" за $40 млн
-
-
З 1959 року населення Капустиного Яру скоротилося майже втричі
"Капустин Яр" — стратегічний ракетний військовий полігон в Астраханській області, який нещодавно став об'єктом успішних атак Збройних Сил України. Саме звідти Росія запускає ракету "Орєшнік/Кедр", що коштує 40 млн доларів США. Та поруч є однойменне село, якому б ці гроші точно не завадили.
Село Капустин Яр до побудови полігон було селищем міського типу. Заснований ще в 1805 році, населений пункт мав статус слободи. Ще в 19 столітті тут зводили будинки купці. Їхні залишки досі стоять — з порожніми вікнами та без дахів.
В кінці 1920-х тут облаштували колгосп-велетень з шести сільськогосподарських та одного риболовецького колгоспів. Село росло та розвивалось.
З 1944 і до 1956 року Капустин Яр був райцентром.
Та після будівництва космодрома-полігона селище стало супутником міста Знам'янськ, звідси поїхала частина людей і врешті Капустин Яр в 2004 році перетворився на село, яке доживає ледь не останні дні. З 1959 року населення скоротилось майже втричі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що ракети, які Росія запускає по Україні спочатку тестуються на цьому полігоні. Проте падають під час тестів вони не в Росії, а в Казахстані. Через їхню отруйну начинку, місцеві втрачають майно та здоров'я.