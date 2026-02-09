На Олімпіаді в Італії помітили "Шахед" (фото)
Війна відбилася на всіх українців
На Олімпійських іграх в Італії стартував турнір із біатлону. Синьо-жовті провели гідну змішану естафету, проте залишилися без медалей.
Що потрібно знати
- На Іграх пройшла перша гонка з біатлону
- Українка у трансляції побачила силует "Шахеда" у контурах трибун
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Одна з українських користувачок побачила під час гонки "Шахед" і поділилася своїми спостереженнями у threads. Альона Воробйова, як і багато українців, побачили в контурах трибун на Олімпіаді-2026 силует БПЛА "Шахед".
У мережі наголосили, що це пов’язано з війною — українці регулярно бачать "Шахеди" не лише на відео, а й наживо, а звук "Мопеда" став одним із символів російського терору. Додамо, що деякі побачили на скриншоті хвіст риби чи кита.
До речі, сам символ Олімпійських ігор-2026 викликав чимало суперечок у мережі. Дехто побачив на ньому атрибутику військової агресії РФ проти України.
9 лютого на Олімпіаді проходить третій ігровий день. Українці претендують на медалі лише в одному виді спорту.