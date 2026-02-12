Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через "шолом пам’яті"
МОК порахував шолом із фотографіями вбитих Росією українських спортсменів "політичною пропагандою"
У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх в Італії Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував українця Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті". Українець відмовився виступати без цього елемента екіпірування.
Що потрібно знати
- Гераскевич виступив на Іграх на тренуваннях у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів українських спортсменів
- МОК заборонив Владиславу змагатися у "шоломі пам’яті"
- Українець проігнорував заборону, а МОК дискваліфікував його з офіційних стартів
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Про це Гераскевич розповів сам у коментарі для "Суспільне Спорт". У виданні зазначили, що українця прибрали зі старт-листа заїздів. Пізніше МОК на своєму офіційному сайті підтвердив дискваліфікацію українця.
Попри численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодних варіантів компромісу.
МОК дуже хотів, щоб пан Гераскевич взяв участь у змаганнях. Саме тому МОК зустрівся з ним, щоб знайти найбільш поважний спосіб висловити його бажання вшанувати пам’ять своїх товаришів-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну. Суть цього випадку не в самому посланні, а в тому, де він хотів його висловити.
Пан Гераскевич зміг демонструвати свій шолом на всіх тренувальних заїздах. МОК також запропонував йому можливість демонструвати його одразу після змагань під час проходження через мікст-зону.
У різних країнах світу скорбота виражається і сприймається по-різному. Щоб підтримати спортсменів у їхніх жалобних переживаннях, МОК створив в Олімпійських селищах міжконфесійні центри та місце для вираження скорботи з гідністю та повагою. Також існує можливість носити жалобну пов’язку під час змагань за певних обставин.
Під час Олімпійських ігор спортсменам також надається низка можливостей висловити свою скорботу та свої погляди, у тому числі у мікст-зонах для ЗМІ, соціальних мережах, під час пресконференцій та в інтерв’ю.
Керівні принципи самовираження спортсменів стали результатом глобальних консультацій, проведених у 2021 році за участю 3500 спортсменів з усього світу. Вони мають повну підтримку Комісії спортсменів МОК та комісій спортсменів міжнародних федерацій та національних олімпійських комітетів.
Пан Гераскевич отримував підтримку від МОК упродовж останніх трьох зимових Олімпійських ігор. Щоразу він був володарем олімпійської стипендії. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року МОК також заснував фонд солідарності для українського спорту, щоб підтримати підготовку спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".
МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому, українець відмовився.
На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.