Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через "шолом пам’яті"

Попри численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодних варіантів компромісу.

МОК дуже хотів, щоб пан Гераскевич взяв участь у змаганнях. Саме тому МОК зустрівся з ним, щоб знайти найбільш поважний спосіб висловити його бажання вшанувати пам’ять своїх товаришів-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну. Суть цього випадку не в самому посланні, а в тому, де він хотів його висловити.

Пан Гераскевич зміг демонструвати свій шолом на всіх тренувальних заїздах. МОК також запропонував йому можливість демонструвати його одразу після змагань під час проходження через мікст-зону.

У різних країнах світу скорбота виражається і сприймається по-різному. Щоб підтримати спортсменів у їхніх жалобних переживаннях, МОК створив в Олімпійських селищах міжконфесійні центри та місце для вираження скорботи з гідністю та повагою. Також існує можливість носити жалобну пов’язку під час змагань за певних обставин.

Під час Олімпійських ігор спортсменам також надається низка можливостей висловити свою скорботу та свої погляди, у тому числі у мікст-зонах для ЗМІ, соціальних мережах, під час пресконференцій та в інтерв’ю.

Керівні принципи самовираження спортсменів стали результатом глобальних консультацій, проведених у 2021 році за участю 3500 спортсменів з усього світу. Вони мають повну підтримку Комісії спортсменів МОК та комісій спортсменів міжнародних федерацій та національних олімпійських комітетів.

Пан Гераскевич отримував підтримку від МОК упродовж останніх трьох зимових Олімпійських ігор. Щоразу він був володарем олімпійської стипендії. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року МОК також заснував фонд солідарності для українського спорту, щоб підтримати підготовку спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.