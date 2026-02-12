Это не первая ее работа: что известно о художнице, создавшей шлем для Гераскевича
Художница назвала свою работу "вызовом" для мира
"Шлем памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича наделал шуму на Олимпийских играх в Италии. Украинского спортсмена дисквалифицировали прямо перед официальными стартами.
Что нужно знать
- Гераскевич выступил на Играх на тренировках в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов украинских спортсменов
- МОК запретил Владиславу соревноваться в "шлеме памяти" и дисквалифицировал украинца
- "Шлем памяти" создала киевская художница
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
"Шлем памяти" создала 52-летняя киевская художница Ирина Проць. Об этом сообщает reuters.
Проць рассказала, что Гераскевич, с которым она знакома с детства, попросил ее украсить его шлем для Игр в Италии. Ирина нанесла на элемент экипировки скелетониста изображение 20 украинских атлетов, которых убила Россия после начала полномасштабного вторжения. Художница описала дизайн как "вызов", призванный показать миру реальность войны.
Честно говоря, вся Олимпиада кажется мне какой-то нереальной. Потому что Олимпиада всегда была о мире… когда весь мир объединялся.
Мир просто не хочет видеть правду о том, что здесь происходит. Они не понимают, почему мы не капитулируем, почему мы не сдаёмся.
Каждая пара глаз… могла бы видеть этот мир прямо сейчас, могла бы бороться за свои собственные медали, могла бы стоять на своих собственных пьедесталах.
"Шлем памяти" – не первая работа художницы, которую она создала для Гераскевича. Именно она расписала шлем No War in Ukraine, который Владислав продемонстрировал на Олимпиаде-2022 за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".
МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем, украинец отказался.
На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.