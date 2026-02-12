Крадуть навіть котів: небезпека від шакалів в Україні зростає, експерт назвав головні проблеми

Ці тварини вважають не класичними хижаками через особливості полювання

Збільшення популяції шакалів в Україні може становити загрозу навіть для домашніх тварин та улюбленців. Ці хижаки живуть зграями і витісняють інших м'ясоїдних з ареалу.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

Що треба знати:

Шакали не класичні хижаки, вони більше збирачі

Ці тварини полють на будь-яку здобич навіть котів

У Нижньодністровському національному природному парку кількість шакалів збільшилася вдвічі

Шакал. Фото: Вікіпедія

За словами науковця, шакали — агресивні хижаки. Наразі на одній територій в Україні мешкає два види. Проте їх популяція фактично витіснила інших хижаків, включаючи лисиць. Тобто шакали досить конкурентні тварини і в природному середовищі легко витісняють інших.

"Живуть вони зграями. Наші природні системи зараз тримають шалений тиск майже на весь біотоп, особливо якщо говорити про тварин та й птахів під час розмноження", — каже Роженко.

Він додає, що фактично шакал — це хижа тварина, а не хижак. Цьому виду притаманна досить зарозуміла та шкідлива поведінка. Адже шакали легко нищать усі гнізда з пташенятами, молодняком тощо. Вони доводять територію до такого стану, що там не мешкає більшість характерних тварин.

"Шакал не витрачає енергію просто так, скажімо, доганяючи зайця в полі — це складно, це довго. Він вибирає шлях найменшого опору під час харчування, тому більше збирач, ніж класичний хижак", — пояснює науковець.

Шакал. Фото: Вікіпедія

Наразі, основне джерело живлення шакалів (десь 70-80%) — це рештки антропогенного походження: загиблих чи забитих тварин навколо сіл, скотомогильники, загиблі тварини в плавневих системах Дністра. Так наразі виникла серйозна проблема з шакалами. За словами Роженка, це пов'язано не тільки з тим, що шакали можуть вхопити у дворі курей, кролів чи навіть котів, але вони не бояться й людей.

"За останніми даними, чисельність шакала в цьому році в Нижньодністровському національному природному парку збільшилася вдвічі", — резюмує кандидат наук.

Що передувало

Голова Лиманської сільської ради Василь Резніченко оприлюднив відео, на якому місцеві жителі розповідають про свої зустрічі з хижаками. Шакалів тут бачать щодня і щоночі. Люди кажуть, що звірі оселились в закинутих хатах. Але постійно приходять на подвір’я людей.

Очевидці зазначають, що шакали, які їм траплялися, зростом з німецьку вівчарку, вище коліна дорослої людини. Селяни бояться за себе та за своїх дітей, які повертаються додому ввечері. За допомогою звертаються до мисливців з інших громад.

