У "Сільпо" новий цінопад: які популярні продукти можна купити з великою знижкою зараз

Завдяки знижкам у супермаркетах українці можуть заощаджувати сотні гривень на покупках. Зокрема регулярні акції проводить "Сільпо".

"Телеграф" розповідає, про те, які 5 популярних продуктів можна прямо зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 19 лютого.

Ікра слабосолона "Спецпосол" — 299 гривень замість 474 (знижка 37%);

Оселедець "Veladis" філе в олії — 62 гривні замість 149 (знижка 58%);

Манго "Премія" сушене — 99 гривень замість 189 (знижка 48%);

Пельмені "Три ведмеді" з телятиною та вершками — 84 гривні 144 (знижка 41%);

Кава мелена "Jacobs" — 199 гривень замість 369 (знижка 46%)

Знижки в Сільпо

Чому продукти продають із знижкою?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

