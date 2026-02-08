Україні запропонували судитися з Італією за мільярд: що відбувається

Хокейний "Домінатор" розкритикував міжнародний олімпійський рух

Колишній хокейний воротар, олімпійський чемпіон Домінік Гашек вважає злочинним рішення Італії та Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян на Олімпіаду-2026. Він гадає, що Україна має позиватися до організаторів Ігор і запросити в суді 1 млрд компенсації.

Що потрібно знати

Італія та МОК пустили на Ігри "нейтральних" росіян

Гашек вважає, що Україна має позиватися до Італії та МОК

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Гашек розмістив у своєму мікроблозі в соцмережі Х. Домінік вважає, що МОК та Італія дали Росії майданчик для реклами війни.

13 російських спортсменів! Повторю ще раз: повну відповідальність за це несуть країна-організатор Італія та МОК. Україна має стягнути з них мільярди євро через суд. Життя важливіше за гру! Домінік Гашек

Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.

Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.

Гашек активно виступає проти "російського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ і навіть вимагають, щоб він повернув гроші, зароблені в Росії ще до початку війни на Донбасі.