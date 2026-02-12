Шолом налякав цілий МОК: ситуацію з Гераскевичем на Олімпіаді описали чіткими фотожабами

Українці активно підтримують спортсмена

Український спортсмен Владислав Гераскевич, який представляє Україну на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, був не допущений до змагань після відмови зняти шолом, на якому зображені українські атлети та тренери, які загинули внаслідок війни з Росією. У мережі з цього приводу вже почали з’являтися фотожаби.

Що потрібно знати:

На шоломі – портрети понад 20 загиблих українських спортсменів та тренерів

У МОК запропонували альтернативу у вигляді чорної стрічки або пов’язки без персоналізації

Користувачі мережі відреагували на ситуацію фотожабами

Гераскевич розробив так званий "шолом пам’яті" — екіпірування з портретами понад 20 українських спортсменів, які загинули з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він виходив на тренувальні заїзди в цьому шоломі, незважаючи на попередження МОК (Міжнародного олімпійського комітету) про те, що таке екіпірування порушує правила Олімпійської хартії, які забороняють політичні та інші висловлювання під час змагань.

"Шолом пам’яті". Фото: НОК

Національний олімпійський комітет України (НОК) отримав відповідь від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо звернення щодо використання "шолому пам’яті". На це МОК запропонував альтернативу використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Для підтримки спортсменів також створено спеціальне місце скорботи та доступ до молитовних кімнат в Олімпійських селах.

"Шолом пам’яті". Фото: НОК

Поки скандал активно обговорюють у соціальних мережах, українці почали створювати іронічні фотожаби та меми, щоб показати проблему того, що сталося збоку.

Так, наприклад, на одній із опублікованих картинок показано зруйновані будівлі від війни та воронки на землі, викладені у формі олімпійських кілець за підписом "Milano Cortina 2026".

Ще одна картинка в мережі — карикатурний сюжет, який відбиває реакцію МОК на шолом Владислава Гераскевича.

Також варто додати, що "Укрпошта" висловила підтримку спортсмену, створивши марку із його зображенням у шоломі. Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Відповідь Гераскевича

На своїй сторінці у Facebook спортсмен прокоментував ситуацію і закликав закрити цей скандал.

"Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

1. Зняти заборону на використання "Шолома Пам’яті".

2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.

3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону", — зазначив спортсмен.

Владислав Гераскевич — хто він

Владислав Михайлович Гераскевич — український скелетоніст, один із найвідоміших та найпомітніших спортсменів своєї країни.

Народився 12 січня 1999 року у Києві.

Гераскевич – перший в історії України спортсмен, який виступив у скелетоні на Олімпійських зимових іграх. Він розпочав міжнародну кар’єру у 2014 році, брав участь у юнацьких змаганнях, а з 2016 року регулярно виступає за національну збірну.

На Олімпійських іграх 2022 року посів 18 місце.

Владислав Гераскевич. Фото: facebook.com/vlad.geraskevych

На чемпіонаті світу 2023 року посів 13 місце. На чемпіонаті світу 2024 року став 10-м.

У загальному заліку Кубка світу 2024/25 посів сьоме місце. На 4 із 8 етапів сезону Гераскевич потрапляв у десятку найкращих, один раз посівши 4-е місце. На чемпіонаті світу 2025 року в Lake Placid був близький до медалі — Гераскевич посів 4-е місце, програвши всього 0,11 секунди срібному призеру і 0,08 секунди — бронзовому.

