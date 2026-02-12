"Бусифікація" продовжується: нардепи оцінили, хто відповідальний за жорсткі затримання

Політики висловилися про непросту ситуацію

Президент Володимир Зеленський поставив завдання новому міністру оборони Михайлу Федорову розібратися із питанням "бусифікації". Але в той же час у суспільстві загострилася дискусія: чому в мережі продовжують з’являтися відео жорстких затримань громадян співробітниками ТЦК, чи це ігнорування позиції глави держави і хто несе відповідальність за те, що відбувається.

Що потрібно знати:

У мережі продовжують з’являтися відео конфлікти з ТЦК

Нардеп Максим Бужанський вважає, що випадки насильства є наслідком невиконання закону про мобілізацію

При цьому деякі парламентарі вважають, що частина відео може бути фейком

Зеленський окреслив три пріоритети для керівництва Міноборони: "закриття неба", врегулювання проблеми так званої "бусифікації", а також завершення рішень щодо контрактної армії та форматів контрактів.

"Телеграф" звернувся до народних депутатів, і вони висловили різні оцінки цієї ситуації.

Нардеп Максим Бужанський зазначив, що бачив дивні заяви колег, які виправдовують насильницькі затримання громадян співробітниками ТЦК, які далеко виходять за межі закону.

Саме для того, щоб подібних випадків не було, у травні 24 роки Верховна Рада пішла на непопулярні заходи, і ухвалила закон про посилення мобілізації, нормами якого запроваджувалися високі штрафи за ухилення від мобілізації, наслідком несплати яких автоматично мав ставати арешт рахунків та майна. Закон набув чинності, але в цій частині не виконується від слова зовсім, і відповідальність за це, а як наслідок, і за всі випадки бусифікації, лежить на кожному з міністрів оборони, після Резнікова, при ньому такого практично не було, і аж до нинішнього каже він.

Бужанський вважає, що військкомів, які беруть хабарі та б’ють людей (іноді до смерті), можна і потрібно карати тюремним ув’язненням, і такі заходи вживаються.

Але це прямий наслідок невиконання закону про мобілізацію, про що, чомусь, категорично мовчать члени профільного комітету з питань національної безпеки. підсумував співрозмовник.

Максим Бужанський. Фото: facebook.com/maks.buzanskij

Депутат Микита Потураєв закликав критично ставитися до відеозаписів, що розповсюджуються, припустивши, що частина з них може бути фейковою.

Я давно не вірю ні відосам, ні фото, ні переказкам – лише свідченням журналістів прямо з місця, і безпосередньо під час події, або відкритим Нацполом кримінальним справам пояснив свою позицію народний обранець.

Микита Потураєв. Фото: facebook.com/nikita.poturaev

Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що відповідних кроків поки що не вжито.

Очевидно, що Федоров не почав наводити порядок. Це його відповідальність сказав депутат.

Данило Гетманцев

Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, сказав "Телеграфу", що основними у питанні мобілізації є два моменти. Перше – щоб люди сприймали її як соціально справедливу.

Тут слід виходити із принципу рівності, правий і обов’язків громадян. Тому я за те, щоби не було винятків. В Англії, наприклад, винятки від мобілізації стосувалися лише тих, хто був необхідний для підтримки критичної інфраструктури каже він.

Другий момент – встановлення чітких термінів служби. Мобілізований має чітко розуміти, коли буде ротація.

Наприклад, людина рік на фронті, але потім відбувається ротація і вона чекає на свою чергу наступного разу пояснив нардеп

При цьому на кожен випадок "бусифікації" має бути відповідь, упевнений нардеп. Тому що вони дуже б’ють за довірою населення до мобілізації.

Олександр Мережко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Руслан Горбенко пояснив, чи реально позбутися "бусифікації" в Україні.