В Україні оголошували загрозу "Орєшніка": що відомо та чи були вибухи

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Автор
"Орєшнік" Новина оновлена 12 лютого 2026, 13:09
"Орєшнік". Фото Колаж "Телеграфу"

Йшлося про загрозу запуску з Астрахані

У четвер, 12 лютого, монітори зафіксували активність на полігоні Капустін Яр. Повідомлялось про нібито запуск ракети "Орєшнік".

Що треба знати:

  • Повітряні сили попереджали про ймовірний пуск балістики середньої дальності
  • Водночас відбувся зліт МіГ-31К з Росії

Як писали у ПС, було зафіксовано загрозу застосування балістики для всієї України. На території держави оголошували повітряну тривогу. Монітори попереджали, що час підльоту "Орєшніка" до території України — 10-15 хв з моменту запуску.

"Є інформація про пуск "Орєшніка". Фіксується лише на підльоті, тому обережно!" — йдеться у повідомленні.

Дальність польоту Орєшніка
Дальність польоту "Орєшніка"

Час підльоту ракети був 12:40-12:45, однак вибухи в Україні не пролунали. За даними моніторів, відбулась імітація пуску чи тренування в Капустиному Ярі. О 12:47 по Україні почались відбої тривоги.

Що відомо про "Орєшнік" та особливості застосування

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, її часто називали міжконтинентальною. Ракета здатна розвивати надзвукову швидкість (понад 10 Mach) і оснащена роздільною боєголовкою. Потенційно це дозволяє уражати кілька цілей одночасно. Вона може бути носієм ядерного та конвенційного (звичайного) заряду. Її швидкість 13,5 тисяч км на годину. Клас "земля-земля".

Орешнік, характеристика
"Орешнік", характеристика

Основна особливість запуску — ракета піднімається досить високо для розгону та має балістичну траєкторію. Не всі радари можуть одразу показати можливу ціль. На кінцевій ділянці відбувається входження бойових блоків в атмосферу з дуже великою швидкістю.

Коли Росія атакувала Україну "Орєшніком"

