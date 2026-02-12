Десятки "слуг" потруїлися, парламент паралізований. Ексклюзивні деталі з Ради

Пленарне засідання закрили так і не почавши роботу

У четвер, 12 лютого, Верховна Рада не змогла розглянути жодного питання через брак голосів. Пленарне засідання відкрити та майже одразу закрили. Більшість нардепів від фракції "Слуга народу", які не прийшли, нібито отруїлись у їдальні ВР за день до засідання.

Що треба знати:

Офіційно в парламенті налічується 392 народних депутати

Чимало народних обранців відсутні через погане самопочуття

На засіданні 12 лютого було присутньо 204 нардепи

За даними джерел "Телеграфу", приблизно 20 депутатів від "Слуги народу" отруїлись. Хоча інший співрозмовник каже, що начебто йдеться про якийсь вірус, який супроводжується нудотою та розладом травлення. Однак є й ті, хто заперечують інформацію про отруєння депутатів.

"Думаю, це вже запускають для прикриття того, що "слуги" "обделались" у переносному сенсі", - каже нардеп від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Рада не розглянула жодного питання та завершила пленарний день без голосування. На засіданні не набралось необхідного мінімуму голосів від 226 депутатів.

"Все…. Рада не розглянула жодне питання через брак голосів на сьогодні і закінчила свою роботу щодо розгляду питань порядку денного. До 24 лютого нічого не буде по голосуванням", — зазначив нардеп.

Скільки нардепів було у Раді 12 лютого

Додамо, що 12 лютого Рада мала розглянути податкові законопроєкти, зокрема зміни щодо ПДВ для ФОП та законопроєкт про оподаткування доходів з цифрових платформ ("податок на OLX"), які вимагає МВФ.

При цьому нардеп Микола Тищенко каже, що чимало депутатів відсутні 12 лютого на засіданні Ради через отруєння. Начебто вони їли в їдальні ВР 11 лютого, після цього їм стало зле.

За словами нардепа Олександра Федієнка, це в перше, коли парламент не зібрався кворумом у 226 голосів. Хоча такий випадок вже був 3 лютого, попри те що в Раду приїздив Генсек НАТО Марко Рютте.

Зауважимо, що для того, щоб Верховна Рада України була повноважною та могла голосувати необхідна присутність більшості від конституційного складу, тобто мінімум 226 голосів. 3 лютого на засіданні було 219 депутатів.

