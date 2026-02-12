Не всі знають: що означає лайка "іди під три чорти" і чому їх саме три

Кількість чортів має сакральне значення

Українська лайка різноманіта, та у ній є цікавий вираз "іди під три чорти". Чорт — це міфологічний образ нечистої сили, що з приходом християнства став означенням демонів та Сатани.

Сам вираз, як каже тлумачний словник української мови, "уживається для вираження злості, обурення, незадоволення чим-небудь, роздратування з приводу чогось, небажання бачити кого-небудь". Приклади вживання виразу "іти під три чорти":

Вербуна .. він зустрів надто холодно і гуляти відмовився, за що той послав його під три чорти і вилив на нього всю свою зневагу (Валер'ян Підмогильний).

– Іди ти під три чорти ! – обурюється Роман. – Найшов чим хвалитися – безстидством (Михайло Стельмах)

Дельфіни контактують з людьми. На вимогу науковця Акульчика дістати червінця до получки дельфін Аванс послав його під три чорти азбукою Морзе (Андрій Крижанівський).

Є й інша версія фразеологізму — "іти під три вітри", яка вважається більш нейтральною. "А не пішов би ти, прохожала людина-парубче, з-під вікна під три вітри?", — писав Степан Васильченко.

Чому чортів три?

В українській та світовій традиції цифра три означає закінченість, довершеність процесу. Так, світ стоїть на трьох китах, джин дає три бажання, людина "згинається в три погибелі", пан дере "три шкури" з кріпака і не тільки. В такому ключі вираз "під три чорти" означає максимальний рівень незадоволення, коли просто "до чорта" це злість, а "під три чорти" — крайній ступінь гніву.

