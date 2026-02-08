Росія намагалася виграти медаль Олімпіади-2026 у кабінеті: деталі скандалу

Росіяни хотіли здобути медаль, прибравши конкурента за допомогою дискваліфікації

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх в Італії пролунав суддівський скандал у лижних перегонах. У Росії вважають, що французького лижника Матіса Деложа мали дискваліфікувати, а місце на подіумі мав зайняти "нейтральний" росіянин Савелій Коростельов.

Що потрібно знати

Делож виграв "срібло" у скіатлоні, Коростельов став четвертим

Француз отримав жовту картку за вихід із траси

РФ подала апеляцію, але її відхилили

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Про це заявив тренер збірної РФ з лижних перегонів Юрій Бородавко. За його словами, організатори Ігор мали прийняти більш жорстке рішення щодо француза.

З того, що я бачив, звичайно, за таке порушення має бути покарання. Французький спортсмен вийшов із траси – це дискваліфікація. Але журі під час перегонів показали жовту картку. У нас був такий випадок. В естафеті Олександр Легков вийшов однією лижею за трасу, і збірну Росії одразу дискваліфікували, хоч ми були третіми. Юрій Бородавко

Зазначимо, Делож зрізав трасу під час скіатлону (10 км +10 км) та отримав жовту картку. Він фінішував другим, а Коростельов — четвертим. Російська сторона подала протест, але його відхилили. Таким чином, спроба РФ здобути медаль ОІ-2026 у кабінеті провалилася.

Матіс Делож зрізав трасу

Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медалі у двох видах спорту.