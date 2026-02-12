МОК заборонив "шолом пам’яті" Гераскевича, заробляючи на Олімпіаді Гітлера

Черговий скандал спалахнув на Іграх

Олімпійські ігри в Італії у розпалі. На жаль, свято спорту затьмарила серія скандалів, зокрема конфлікт між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. У неприємну ситуацію через бажання заробити влип і сам МОК.

Що потрібно знати

МОК продавав футболки із символікою нацистської Олімпіади-1936

Гітлер використав ОІ для пропаганди

МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "шоломі пам’яті" та дискваліфікував українця

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Річ у тому, що на офіційному сайті Олімпійських ігор до останнього часу продавалася символіка нацистської Олімпіади-1936. Тільки після критики з Німеччини продаж було зупинено, передає DW.

МОК вирішив заробити на олімпійському хайпі, випустивши до Ігор-2026 в Італії колекцію футболок, присвячену символіці минулих Олімпіад. У продаж надійшли й футболки Олімпіади-1936 у Берліні. На ній зображено офіційний плакат гітлерівської Олімпіади — квадрига з Бранденбурзьких воріт та спортсмен у вінку переможця. МОК продавав футболки ОІ-1936 за ціною 39 євро (близько 2 тис. грн).

У Німеччині розкритикували МОК через відсутність інформації щодо політичного контексту змагання. Річ у тому, що Олімпіада-1936 стала величезним інструментом нацистської пропаганди. Нацистський режим за 3 роки розгорнув систематичні переслідування євреїв та політичної опозиції, використовуючи терор, законодавчі обмеження та концентраційні табори, а Ігри-1936 забезпечили Гітлеру, який прийшов до влади у 1933 році, міжнародне визнання. Через три роки після Олімпіади Німеччина розпочала Другу світову війну.

На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.