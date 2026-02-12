Поки йшли суди, він працював у театрі. Де зараз Остап Ступка і чи сяде він у в’язницю за п’яну ДТП

Дорожньо-транспортна пригода за участю актора сталася у 2023 році

Остап Ступка — відомий український актор із династії Ступок, який зробив успішну кар’єру у театрі та кіно. У квітні 2023 року артист скоїв ДТП у нетверезому стані, внаслідок якого постраждав водій припаркованого авто. Весь цей час тривали суди у цій справі, тим часом Ступка не сидів у слідчому ізоляторі, а працював.

"Телеграф" розповідає, чим закінчилася справа Остапа Ступки, який вирок отримав і де він зараз.

Остап Ступка. Фото: відкриті джерела

Остап Ступка і його вирок

Як пише "Главком", Верховний суд вирішив долю Остапа Ступки — актор засуджений на три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років.

Аварія зі Ступкою сталася 4 квітня 2023 року у Києві. Актор із 1,62 проміле алкоголю в крові на своєму Range Rover виїхав на зустрічну смугу і врізався у припаркований автомобіль Mitsubishi, у якому був водій. Внаслідок ДТП водій Mitsubishi отримав тяжкі травми.

ДТП при устою Остапа Ступки. Фото: "Телеграф"

У листопаді 2023 року суд визнав Ступку винним у цій ДТП. У листопаді 2025 року Київський апеляційний суд залишив вирок без змін: 3 роки обмеження волі та позбавлення прав водія на 8 років.

Варто зазначити, що "обмеження свободи" в Україні не дорівнює тюремному ув’язненню в камері. Це покарання має на увазі перебування у виправному центрі відкритого типу (де засуджені працюють і можуть бути під наглядом, але не в повній ізоляції).

Захист актора намагався замінити цей термін штрафом у 170 тис. грн, але Верховний суд вирішив залишити чинним винесений раніше вирок. Строк покарання Ступці зараховуватиметься з дня його прибуття до виправного центру.

Остап Ступка. Фото: Уніан

Де він зараз і чи сидить у в’язниці?

Невідомо, чи Остап Ступка вже прибув до виправного центру після остаточного рішення Верховного суду. Проте відомо, що всі ці роки, доки тривали судові розгляди, актор продовжував працювати у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка.

У своїх інтерв’ю Ступка підтверджував, що повноцінно працює, знімається в кіно та серіалах (наприклад, "Сім’я в неділю", "Ключі від правди"), та його графік розписаний.

Остап Ступка. Фото: відкриті джерела

