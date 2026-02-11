Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 12 лютого

Олімпіада набирає обертів

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться шостий ігровий день. Цього дня розіграють одразу 9 комплектів нагород.

Що потрібно знати

У 6-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 9 комплектів нагород

12 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть гірськолижники, а завершать — представники шорт-треку

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 12 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у супергіганті, могулі, лижних перегонах, сноуборді, ковзанярському спорті, санному спорті та шорт-треку. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 12 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 12 лютого (оновлюється)

12:30. Гірські лижі. Жінки. Супергігант

13:15. Фрістайл. Чоловіки. Могул

14.00. Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт (10 км)

15:56. Сноуборд. Чоловіки. Крос

17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

19:30. Санний спорт. Командна естафета

20:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп

22:36. Шорт-трек. Жінки. 500 м

22:48. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.