На параді країн не знайшлося місця Росії: у Держдумі бісяться
Росію не пустять на традиційний парад націй на відкритті Ігор-2026
Заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев висловився про рішення Міжнародного олімпійського комітету. Напередодні МОК заявив, що російські атлети не братимуть участі у параді націй на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Відповідний коментар Свищева наводить vseprosport.ru. За його словами, відбувається "дискримінація росіян".
Наскільки я пам’ятаю, нейтральні атлети практично завжди брали участь у парадах спортсменів на Іграх. Рішення МОК дуже дивне та дискримінаційне. Такими діями МОК не підтримує спорт та не відстоює інтереси самих спортсменів. Мені здається, з цього питання має висловитись комісія спортсменів МОК та позначити свою чітку позицію на захист атлетів.
Раз наші спортсмени допущені на Олімпійські ігри, нехай і в нейтральному статусі, отже, вони мають на змаганнях такі ж права, як і решта атлетів, і повинні брати участь у церемонії відкриття Ігор.
Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади в Італії відбудеться 6 лютого. МОК вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, росіян не хочуть бачити в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні пом’якшили санкції проти РФ. У грудні 2025 року Росія через міжнародний суд досягла зняття санкцій у лижному спорті, що створило небезпечний прецедент для світового спорту. РФ хоче провернути подібне й в інших видах спорту.