На параді країн не знайшлося місця Росії: у Держдумі бісяться

Наскільки я пам’ятаю, нейтральні атлети практично завжди брали участь у парадах спортсменів на Іграх. Рішення МОК дуже дивне та дискримінаційне. Такими діями МОК не підтримує спорт та не відстоює інтереси самих спортсменів. Мені здається, з цього питання має висловитись комісія спортсменів МОК та позначити свою чітку позицію на захист атлетів.

Раз наші спортсмени допущені на Олімпійські ігри, нехай і в нейтральному статусі, отже, вони мають на змаганнях такі ж права, як і решта атлетів, і повинні брати участь у церемонії відкриття Ігор.