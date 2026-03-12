Мітить на місце Зеленського? На концерті Тараса Тополі помітили цікавий момент (відео)

Крісло, схоже на президентське, продають за десятки тисяч гривень

Український співак, лідер рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз виступає з туром у Львові, дав інтерв’ю. На відео із музикантом помітили цікавий момент.

Зірковий блогер та журналіст Ярослав Гопаца зауважив, що під час концерту гурту на сцені стоїть зелене крісло. Як розповів блогер, який опублікував фрагмент розмови з Тополею на своїй сторінці в Threads, воно дуже схоже на президентське крісло Володимира Зеленського, яке знаходиться у його кабінеті.

Крісло як у Володимира Зеленського: випадковість на концерті гурту "Антитіла" чи прихований підтекст? запитав журналіст Ярослав Гопаца

1 фото — крісло на сцені "Антитіл"; 2 фото — крісло Зеленського у кабінеті

За словами виконавця, це випадковість і на цьому кріслі він не сидить. Також Тополя наголосив, що йому неодноразово приписують політичні плани — нібито він серйозно має намір вступити до партії. Але сам співак від цього відхрещується.

Мені постійно приплітають політику, і постійно вносять якісь фейкові новини про те, що я в якусь партію зібрався, свою партію створюю… Як бачите, я не в партію, в мене немає своєї партії. Я не в парламенті жартівливо відповів Тарас Тополя

Зазначимо, що подібне крісло, як у президента України, наприклад бренду Garne Kriselechko, можна придбати за 42 тисячі гривень. Виробник пише, що він виконаний повністю з натуральної шкіри класу "lux", а накладки на металеву хрестовину виготовлені вручну з натуральної деревини. Механізми крісла витримують навантаження 150 кг.

Шкіряне крісло Garne Kriselechko

Тарас Тополя і політика

У жовтні 2024 року співак записав відеозвернення, в якому заявив, що не збирається будувати політичну кар’єру. Принаймні найближчим часом, наголосив тоді фронтмен "Антитіл".

Нагадаємо, що Тарас Тополя був одружений зі співачкою Alyosha і нещодавно конфліктував зі скандальним народним депутатом. Раніше ми писали, що відомо про співака, який був на передовій з перших днів повномасштабної війни.