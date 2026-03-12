Філатов проти Лачена: чому між мером Дніпра та відомим волонтером спалахнула жорстка сварка

За сваркою двох відомих дніпрян спостерігає вся Україна

Між мером Дніпра Борисом Філатовим та відомим блогером та волонтером Ігорем Лаченковим (Лачен) спалахнула жорстка суперечка в соцмережах. Обидва її учасники не підбирають слів і перейшли усі кордони.

"Телеграф" розбирався, з чого все почалося. Зазначимо, що обидва вони народилися у Дніпрі, тому, можливо, знають один про одного трохи більше, ніж мешканці інших міст. Ця сварка між згаданими відомими особистостями не перша.

9 березня вийшло інтерв'ю Філатова "Українській правді", в якому міський голова, зокрема розповів про свої конфлікти у соцмережах. Серед інших згадували Ігоря Лаченкова, який неодноразово робив некомпліментарні заяви щодо Філатова.

Очільник Дніпра заявив, що Ігор Лаченков йде "шляхом Джокера".

"Він йде просто шляхом Джокера, Романа Кравця. Він тільки там, скажімо так, грає в більш високій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я б хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко. У нас також була блогерка Алхім. Там теж якісь мільйони були (підписників – ред.) і все. І потім опа — і поїхали все знову", – сказав Філатов.

Окрім того, він розповідав про свої відносини з Банковою та про роль Геннадія Корбана, якого позбавили українського громадянства, і його сина у розподілі місцевого бюджету.

Лаченков опублікував на своєму Telegram-каналі сатиричний відеоролик, на якому обнімалися Філатов та Корбан. Як акомпанемент для відеоряду лунала пісня російської артистки Тетяни Буланової "Не плач".

Під відео блогер написав, що десятиріччями існував міф про Дніпровську мафію Корбана та Філатова. Але за підсумками ця мафія виявилась звичайними смішними мародерами, що грабують рідне місто та пишуть пафосні пости у Facebooke.

"Жалюгідні смішні мародери які намагається до останнього зображати міцних господарів міста. Віджали у покійних друзів майно, а зараз вирішили що їх бізнес – це бюджет Дніпра. Боря та Гена – бізнесмени без бізнесу", – йдеться у дописі.

Через три хвилини вийшла наступна публікація, де Лаченков назвав Філатова хряком, рейдером та мародером. Він вживав нецензурну лайку та згадав про інтервʼю УП. Тож можна припустити, що саме воно дало старт черговій сварці.

Мер Дніпра, і раніше відомий грубими висловами в інтернеті, опублікував допис, де використав образи та погрози, натякав на можливість мобілізації свого опонента, згадавши про його призовний вік. Крім того, Філатов назвав матір Лаченкова колаборанткою.

У відповідь волонтер написав ще кілька повідомлень, на які мер Дніпра не відповів. Блогер пообіцяв зробити стрім на платформі twitch, присвячений Філатову.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов, дохід якого у 2025 році становив майже 400 тисяч гривень, обіймає посаду міського голови вже понад десять років, хоча розпочинав свою кар'єру з іншої сфери.