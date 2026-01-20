Російська спортсменка попалася на "допінгу Мудрика" і отримала жорстке покарання

Гірськолижниця приймала заборонений препарат

Російська гірськолижниця Софія Решетник отримала 3-річну дискваліфікацію за допінг. В організмі спортсменки було виявлено сліди мельдонію.

Що потрібно знати

Решетник провалила допінг-тест на мельдоній у 2024 році

Росіянку покарали 3-річним баном

Мудрика відсторонено від футболу через вживання мельдонію

Про це повідомляє РІА-Новини. 17-річна росіянка почала відбувати термін дискваліфікації з 2 грудня 2024 року. Софія є багаторазовою переможницею всеросійських змагань.

Зазначимо, саме мельдоній було виявлено у допінг-пробі українського футболіста та вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. Препарат мілдронат (діюча речовина мельдоній) поширений у Росії та країнах колишнього Радянського Союзу. З 1 січня 2016 мельдоній став під забороною для спортсменів.

Нагадаємо, "Челсі" та Мудрик виступили із заявами з приводу допінг-скандалу, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцю загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Проте нібито існує варіант, за якого Михайло може допомогти збірній України у відборі на ЧС-2026.