Українській тенісистці закрили рота на Australian Open, але вона знайшла вихід із ситуації (відео)

Спортсменка показала яскравий приклад своїм українським колегам

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№92 WTA) програла у своєму дебютному матчі на Відкритому чемпіонаті Австралії-2026. Проте, українка залишила яскраве враження про себе.

Що потрібно знати

Олейнікова в Австралії дебютувала на Турнірах Великого Шлему

Українка програла Медісон Кіз

Олександра прийшла на пресконференцію із важливим меседжем

Олександра після поразки від чинної чемпіонки Турніру Великого Шлему Медісон Кіз (№9 WTA) зі США викликала фурор на пресконференції. Про це повідомляє "Телеграф".

Олійникова у 2 сетах програла Кіз — 6:7(6), 1:6

На післяматчевому інтерв’ю українка прийшла у футболці з написом "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей та жінок, але я не можу говорити про це тут". Журналісти запитали Олександру про напис, проте Олійникова зазначила, що не може говорити про це на цьому майданчику. Крім того, спортсменка розповіла про складну ситуацію в Україні через постійні російські обстріли.

Додамо, що публіці сподобалася Олійникова. Любителі тенісу відзначили її енергійність та позитив.

Також Олександру запитали про "тату" на обличчі. Виявилося, що тенісистка тимчасово нанесла малюнки квітів на обличчя як доповнення до свого образу.

Зазначимо, лише одна українка пройшла до другого кола Australian Open-2026. З розкладом та результатами наших тенісисток на ТВШ в Австралії можна ознайомитись на сайті "Телеграф".