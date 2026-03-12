Мінус 280 грн з чека: в "АТБ" з’явилася "золота" пропозиція для кавоманів

Дізнайтеся ціну розчинного напою

У мережі супермаркетів "АТБ" діє вигідна пропозиція на один із найбільш затребуваних товарів серед кавоманів. Розчинна кава відомого бренду стала доступнішою майже вдвічі.

"Телеграф" розповість, за скільки її можна придбати. Ви зможете насолодитися улюбленим напоєм.

Поки ціни на продукти подекуди демонструють зростання, ритейлери намагаються залучити покупців щедрими знижками. Цього разу під хвилю розпродажу потрапила кава Jacobs Monarch (розчинна, сублімована) у великій упаковці вагою 280 грамів.

Яка вартість зараз

Згідно з даними на сайті інтернет-магазину "АТБ", на цей товар діє акція "Економіка". Стару ціну, яка становила 681.70 грн, було перекреслено. Наразі придбати упаковку Jacobs Monarch можна за 399.90 грн. Таким чином, чиста економія для покупця складає понад 280 гривень.

Цієї упаковки, за розрахунками виробника, має вистачити приблизно на 140 чашок напою, що робить покупку максимально вигідною в перерахунку на одну порцію.

Знижка є тимчасовою. На ціннику зазначено, що вигідна ціна (з дисконтом -41%) актуальна до 18 березня.

