Гаманець не буде пустий: скільки грошей можна отримати з кешбека на пальне (інфографіка)

Програма діятиме до початку травня

У зв'язку з подорожчанням в Україні працюватиме кешбек на пальне. Його можна буде отримати при купівлі палива на всіх АЗС, які долучаться до програми, до 1 травня.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. "Телеграф" на прикладі Києва підрахував, скільки коштів зможуть заощадити водії за місяць.

Під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

15% кешбеку на дизельне пальне

10% кешбеку на бензин

5% кешбеку на автогаз

Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Для мешканця Києва пробіг у середньому становить близько 800 км на місяць (дім-робота, затори, вихідні). При такому режимі та актуальних цінах на київських заправках станом на 12 березня 2026 року, виплати будуть наступними:

Дизель: заправка на 72 літри обійдеться приблизно в 5 350 грн. З кешбеком 15% ви отримаєте назад 803 грн.

Бензин (А-95): на той самий пробіг піде близько 72 літрів (майже 5 000 грн). При 10% кешбеку на карту повернеться 500 грн.

Автогаз: витрата буде більшою (близько 88 літрів), що коштуватиме 3 700 грн. З кешбеком 5% виплата становитиме 185 грн.

Кешбек на пальне у Києві, інфографіка

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про нові програми фінансової підтримки для населення. Окрім кешбеку на пальне, планується додаткова виплата у розмірі 1500 гривень, яку отримають щонайменше 13 мільйонів українців.