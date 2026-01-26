На параде стран не нашлось места России: в Госдуме бесятся

Насколько я помню, нейтральные атлеты практически всегда участвовали в парадах спортсменов на Играх. Решение МОК очень странное и дискриминационное. Такими действиями МОК не поддерживает спорт и не отстаивает интересы самих спортсменов. Мне кажется, по этому вопросу должна высказаться комиссия спортсменов МОК и обозначить свою четкую позицию в защиту атлетов.

Раз наши спортсмены допущены на Олимпийские игры, пусть и в нейтральном статусе, значит, они имеют на соревнованиях такие же права, как и все остальные атлеты, и должны участвовать в церемонии открытия Игр.