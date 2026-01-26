На параде стран не нашлось места России: в Госдуме бесятся
-
-
Россию не пустят на традиционный парад наций на открытии Игр-2026
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении Международного олимпийского комитета. Накануне МОК заявил, что российские атлеты не будут принимать участие в параде наций на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Что нужно знать
- Россию не пустят на церемонию открытия Игр-2026
- Свищев считает это "дискриминацией"
- Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года
Соответствующий комментарий Свищева приводит vseprosport.ru. По его словам происходит "дискриминация россиян".
Насколько я помню, нейтральные атлеты практически всегда участвовали в парадах спортсменов на Играх. Решение МОК очень странное и дискриминационное. Такими действиями МОК не поддерживает спорт и не отстаивает интересы самих спортсменов. Мне кажется, по этому вопросу должна высказаться комиссия спортсменов МОК и обозначить свою четкую позицию в защиту атлетов.
Раз наши спортсмены допущены на Олимпийские игры, пусть и в нейтральном статусе, значит, они имеют на соревнованиях такие же права, как и все остальные атлеты, и должны участвовать в церемонии открытия Игр.
Напомним, церемония открытия Олимпиады в Италии пройдет 6 февраля. МОК решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, россиян не хотят видеть в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании смягчили санкции против РФ. В декабре 2025 года Россия через международный суд добилась снятия санкций в лыжном спорте, что создало опасный прецедент для мирового спорта. РФ хочет провернуть подобное и в других видах спорта.