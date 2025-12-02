Росія виграла міжнародний суд: що загрожує Україні

Українські параспортсмени можуть бойкотувати змагання у разі допуску РФ на Паралімпіаду

У вівторок, 2 грудня, міністр спорту Росії, голова Олімпійського комітету РФ (ОКР) Михайло Дегтярьов заявив, що Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). Суд визнав усунення російських лижників незаконним.

Що потрібно знати

Росія виграла апеляцію у CAS у справі про допуск лижників

Російські лижники можуть поборотися за місце на Олімпіаді у нейтральному статусі та без обмежень — на Паралімпіаді

Україна, ймовірно, бойкотуватиме змагання на Параліміпійських іграх у разі допуску РФ із прапором та гімном

CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн. Відповідну заяву Дегтярьов зробив на своєму telegram-каналі.

Це рішення відкриває для наших спортсменів можливість брати участь у всіх міжнародних стартах, включаючи кваліфікацію до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2026 року. Михайло Дегтярьов

Таким чином, це рішення CAS відкриває доступ російським лижникам до Олімпіади-2026 та Паралімпіади-2026, причому на Паралімпійських іграх РФ може бути представлена з прапором та гімном. У такому разі українські паралижники, ймовірно, бойкотуватимуть Паралімпіаду. Це пов’язано з указом Мінспорту України, який забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, про це заявили міжнародні федерації біатлону, бобслею та скелетону та санного спорту.

Пізніше апеляційний трибунал Міжнародної федерації бобслею і скелетону визнав незаконним рішення конгресу організації про заборону на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, а CAS частково задовольнив апеляцію Федерації санного спорту Росії (ФССР) і постановив допустити російських саночників до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.