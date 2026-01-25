Росію показово принизили перед Олімпіадою

У РФ скаржаться, що їх перестали вважати "великими"

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав "ганьбою" ситуацію з церемонією відкриття Олімпійських ігор-2026. Річ у тому, що російська делегація не візьме участі у цьому заході.

Що потрібно знати

Росію не пустять на церемонію відкриття Ігор-2026

Тихонов вважає це "ганьбою"

Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо у лютому 2026 року

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. За його словами, "Європа продовжує знущатися з Росії".

Звичайно це має значення, що нас не пустили на церемонію відкриття Олімпіади. Я вже втомився говорити на цю тему. Ми перестали себе вважати великою державою, ядерною державою, спортивною державою. З нас знущаються, ми прощали всіх, хто воював проти нас. Адже вони воювали проти Радянського Союзу, вся Європа знущалася з нас. Ми з усмішкою всіх пробачили і забезпечили корисними копалинами. Гроші зберігаємо там, а тепер нам забороняють прапор та гімн. Від імені Тихонова можна сказати лише одне — ганьба! Олександр Тихонов

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що нейтральним атлетам із Росії заборонено брати участь у параді спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 року. При цьому їм дозволять "бути на заході".

Нагадаємо, МОК вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, росіян не хочуть бачити в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні пом’якшили санкції проти РФ. У грудні 2025 року Росія через міжнародний суд досягла зняття санкцій у лижному спорті, що створило небезпечний прецедент для світового спорту. РФ хоче провернути подібне і в інших видах спорту.