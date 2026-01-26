"Динамо" потрапило у скандал через нового тренера

За фахівцем тягнеться допінговий шлейф

У команді головного тренера "Динамо" Ігоря Костюка з’явився новий фахівець. Ним став тренер із функціональної підготовки Володимир Клименко.

Блогер Михайло Смоловий в етері "ТаТоТаке" розповів про допінг-шлейф навколо цього фахівця. Він також не розуміє, чому Біло-Сині підписали тренера, який спеціалізується на спринтерських дистанціях.

За словами Смолового, Клименко є відмінним фахівцем, який працював у збірній України з легкої атлетики. Проте за ним тягнеться допінг-шлейф. Михайло додав, що Наталія Пигида, дружина Володимира, під його керівництвом ставала бронзовою призеркою Олімпіади-2012 в естафеті 4х400 м. Однак у 2009 році Пигида була дискваліфікована на 2 роки за вживання забороненого станозололу. Тоді вона взяла провину на себе, чоловік-тренер уникнув покарання. А у 2016 році Пигида згадувалася у списках атлетів, у чиїх пробах було знайдено заборонений мельдоній. Тоді спортсменка зуміла довести, що приймала мельдоній до його офіційної заборони 1 січня 2016 року.

Був уже прецедент зі станозололом, тут ще мельдоній. І ми розуміємо, що воно не з повітря якось в організм потрапило. Зрозуміло, що тренер був одним із тих, хто, можливо, не додивився щось, недочитав щось. І мене ось ця історія сама по собі дуже бентежить. Але не треба зараз все ж таки дуже перебільшувати, бо одна справа, коли ти тренуєш в індивідуальному виді спорту спортсменку, інша справа, коли ти входиш до команди, до колективу, де я думаю, за фармакологію у хорошому розумінні цього слова відповідають інші люди. Михайло Смоловий

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Костюк уже встиг потрапити у скандал. Все через неоднозначну відповідь на запитання журналістки.