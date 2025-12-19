"Печерний сором": новий тренер "Динамо" опинився в епіцентрі скандалу

Наставник Біло-синіх оскандалився після вильоту з єврокубків

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розкритикував головного тренера київського "Динамо" Ігоря Костюка. Він розцінив слова менеджера Біло-Синіх як сексистські.

Що потрібно знати

"Динамо" обіграло "Ноа" у Польщі (2:0)

Костюк неоднозначно відповів на запитання журналістки

Бабелюк розкритикував наставника киян

Відповідний коментар Бабелюк розмістив на своїй сторінці в telegram. Він назвав заяву Костюка "печерним соромом".

Який печерний сором. Дмитро Бабелюк

Зазначимо, після гри з "Ноа" Костюк неоднозначно відповів на запитання журналістки "Футбол 24" Ольги Любушкіної. Вона зазначила, що "Динамо" повністю перебігало суперника.

"Динамо" повністю перебігало свого суперника. Такий інтенсивний футбол це те, що ви хочете бачити у цієї команди. Яке ваше ідеальне "Динамо"? Ольга Любушкіна

Тренер "Динамо" вирішив наголосити на тому, що "жінка розбирається в інтенсивності як фахівець".

Бачите, ви жінка, а вже знаєтеся на інтенсивності як фахівець. Це не ідеальний футбол, якого ми прагнемо, але я радий тому, що гравці прислухаються і самі між собою обговорюють ці теми. Кажуть, що якщо вони грають цей футбол, то він дає результат. Ігор Костюк

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У 5-му турі "динамівці" зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2) і достроково залишили єврокубки, а 6-му — обіграли "Ноа" (2:0).

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Ноа"

У чемпіонаті України кияни йдуть четвертими, а у Кубку України Біло-Сині пробилися до чвертьфіналу турніру після того, як обіграли "Шахтар" (2:1). Зазначимо, Костюк змінив у "Динамо" Олександра Шовковського, якого було звільнено після гри з "Омонією". До цього Костюк працював із юнацькою командою киян.