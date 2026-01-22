Іспанський клуб підписав українського футболіста-гіганта: його батько був гренадером Кварцяного

"Жирона" продовжує скуповувати українців

Іспанська "Жирона" погодила підписання форварда молодіжної збірної України та угорського "Дьора" Олександра Піщура. Якщо трансфер відбудеться, то Олександр стане четвертим українцем у клубі, кольори якого захищають Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Що потрібно знати

"Жирона" домовилася про трансфер Піщура

Олександр — таранний форвард збірної України U-21

Батько Піщура грав за "Волинь" Кварцяного на позиції центрального нападника

Про угоду соцмережі Х повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо. За його словами, сума трансферу складе близько 1 млн євро.

Ексклюзив: "Жирона" у принципі погодила угоду щодо придбання Олександра Піщура з ФК "Дьор", от і все! Сума трансферу за високого українського нападника становитиме близько 1 мільйона євро. Фабріціо Романо

20-річний Піщур — справжній таранний форвард, зріст якого становить 2,04 м. Цього сезону український нападник зіграв 20 матчів на клубному рівні, відзначившись 4 голами та 1 асистом. Його команда лідирує у першості Угорщини.

Додамо, що Олександр Піщур є сином Олександра Піщура-старшого, який виступав на позиції центрального нападника за низку українських команд. Зокрема, він грав у "Волині" Віталія Кварцяного, який відомий своєю любов’ю до високих футболістів. До речі, зріст Піщура-старшого – 1,97 м.

