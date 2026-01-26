"Динамо" угодило в скандал из-за нового тренера
За специалистом тянется допинговый шлейф
В команде главного тренера "Динамо" Игоря Костюка появился новый специалист. Им стал тренер по функциональной подготовке Владимир Клименко.
Что нужно знать
- "Динамо" наняло тренера из легкой атлетики
- Клименко ранее работал со своей женой-спринтершой
- Журналисты рассказали о допинг-скандалах вокруг бывшей подопечной Владимира
Блогер Михаил Смоловой в эфире "ТаТоТаке" рассказал о допинг-шлейфе вокруг данного специалиста. Он также не понимает, почему Бело-синие подписали тренера, специализирующегося на спринтерских дистанциях.
По словам Смолового, Клименко — отличный специалист, который работал в сборной Украины по легкой атлетике. Однако за ним тянется допинг-шлейф. Михаил добавил, что Наталия Пигида, жена Владимира, под его руководством становилась бронзовой призершей Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м. Однако в 2009 году Пигида была дисквалифицирована на 2 года за употребление запрещенного станозолола. Тогда она взяла вину на себя, муж-тренер избежал наказания. А в 2016 году Пигида упоминалась в списках атлетов, в чьих пробах был найден запрещенный мельдоний. Тогда спортсменка сумела доказать, что принимала мельдоний до его официального запрета 1 января 2016 года.
Был уже прецедент со станозололом, здесь еще мельдоний. И мы понимаем, что он не из воздуха как-то в организм попал. Ясно, что тренер был один из тех, кто, возможно, не присмотрел что-то, недочитал что-то. И меня вот эта история сама по себе очень сильно смущает. Но не надо сейчас все же очень преувеличивать, потому что одно дело, когда ты тренируешь в индивидуальном виде спорта спортсменку, другое дело, когда ты входишь в команду, в коллектив, где я думаю, за фармакологию в хорошем смысле этого слова отвечают другие люди.
Напомним, главный тренер "Динамо" Костюк уже успел попасть в скандал. Все из-за неоднозначного ответа на вопрос журналистки.