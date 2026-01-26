"Динамо" угодило в скандал из-за нового тренера

За специалистом тянется допинговый шлейф

В команде главного тренера "Динамо" Игоря Костюка появился новый специалист. Им стал тренер по функциональной подготовке Владимир Клименко.

Что нужно знать

"Динамо" наняло тренера из легкой атлетики

Клименко ранее работал со своей женой-спринтершой

Журналисты рассказали о допинг-скандалах вокруг бывшей подопечной Владимира

Блогер Михаил Смоловой в эфире "ТаТоТаке" рассказал о допинг-шлейфе вокруг данного специалиста. Он также не понимает, почему Бело-синие подписали тренера, специализирующегося на спринтерских дистанциях.

По словам Смолового, Клименко — отличный специалист, который работал в сборной Украины по легкой атлетике. Однако за ним тянется допинг-шлейф. Михаил добавил, что Наталия Пигида, жена Владимира, под его руководством становилась бронзовой призершей Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м. Однако в 2009 году Пигида была дисквалифицирована на 2 года за употребление запрещенного станозолола. Тогда она взяла вину на себя, муж-тренер избежал наказания. А в 2016 году Пигида упоминалась в списках атлетов, в чьих пробах был найден запрещенный мельдоний. Тогда спортсменка сумела доказать, что принимала мельдоний до его официального запрета 1 января 2016 года.

Был уже прецедент со станозололом, здесь еще мельдоний. И мы понимаем, что он не из воздуха как-то в организм попал. Ясно, что тренер был один из тех, кто, возможно, не присмотрел что-то, недочитал что-то. И меня вот эта история сама по себе очень сильно смущает. Но не надо сейчас все же очень преувеличивать, потому что одно дело, когда ты тренируешь в индивидуальном виде спорта спортсменку, другое дело, когда ты входишь в команду, в коллектив, где я думаю, за фармакологию в хорошем смысле этого слова отвечают другие люди. Михаил Смоловой

Напомним, главный тренер "Динамо" Костюк уже успел попасть в скандал. Все из-за неоднозначного ответа на вопрос журналистки.